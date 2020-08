Siebnen: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus fordert vier Verletzte

In der Nacht auf Donnerstag ist in einer Küche eines Mehrfamilienhauses in Siebnen ein Brand ausgebrochen. Vier Personen mussten hospitalisiert werden. Die Rettungskräfte waren mit einem Grossaufgebot vor Ort, um das Feuer zu löschen und um sich um die rund 40 Hausbewohner zu kümmern.

13.08.2020, 09.02 Uhr