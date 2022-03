Küssnacht 1000 Jahre alte Steine entdeckt Unglaubliche 1000 Jahre alte Steine von der Gesslerburg wurden in einer Mauer im «Schwyzerhof» in Küssnacht entdeckt. Nun haben sie einen neuen Platz gefunden. Ein Stück Baugeschichte wird bewahrt. Edith Meyer Jetzt kommentieren 22.03.2022, 20.10 Uhr

Stefan Christen mit einem der Gesslerburgsteine, die in den Terrassenbelag eingearbeitet werden. Bild: Edith Meyer/Bote der Urschweiz

Für Miteigentümer Stefan Christen ist der «Schwyzerhof» im Küssnachter Dorfzentrum eine Herzensangelegenheit. Er verbrachte die letzten zwei Jahre viel Zeit auf seiner «Pandemie-Baustelle». Diese zeigte sich als Blickfang für Passanten, weil die Bauherrschaft sich entschlossen hat, das Gebäude substanzerhaltend zu sanieren. Während dem Bau hat man festgestellt, dass die Substanz dann doch nicht so gut war, wie man gehofft hatte, und man musste das Haus zusätzlich mit einem neuen Fundament versehen.

«Während den Rückbauarbeiten entdeckten wir alte Steine, die 1000 Jahre auf der Gesslerburg lagen, in einer Mauer im Erdgeschoss», erzählt Christen. Auch Glasabfall von der Küssnachter Glashütte wurde zwischen den Decken gefunden. Bereits zu dieser Zeit wurde also «recycelt». Der gelernte Gartenbauer entschloss sich, die schönsten Steine zu reinigen und sie in den Terrassenbelag der Pergola einzuarbeiten.

«Nun hoffen wir, dass sie weitere 100 Jahre auf dem Grundstück bleiben», sagt Christen. Niemand wisse genau, wann der «Schwyzerhof» gebaut wurde. Die Familie Christen ist auch Eigentümerin des Nachbarhauses Maihöfli. «Vom Maihof haben wir Verträge mit Datum 1862. Auf den Plänen existiert das alte Gasthaus Schwyzerhof noch nicht», fügt Christen hinzu. Geschätzt wird, dass der «Schwyzerhof» um 1900 gebaut wurde.

Neue Schwyzerhof-Bar eröffnet am 1. April

Die neue Schwyzerhofbar öffnet am 1. April ihre Türen. Der Barbetrieb ist jeweils ab 11 Uhr geöffnet. Die neuen Pächter sind David Gandert und Laura Delgado. «Unser Wunsch war es von Anfang an, dass der Gastrobereich für die Bevölkerung von Küssnacht erhalten bleibt», sagt Stefan Christen. Nun freue er sich auf die Eröffnung der Schwyzerhofbar mit 42 Innenplätzen und 36 Sitzplätzen in der geschichtsträchtig angehauchten bald begrünten Pergola. Für ihn sei das Bauprojekt gelungen. «Es ist kein Renditeobjekt, sondern eine Verschönerung und Aufwertung der Bahnhofstrasse», betont Christen.

Insgesamt werden in den beiden Häusern sieben Wohnungen erstellt. Der rückseitige Neubau ist von der Bahnhofstrasse, vom Seerosenweg und vom Seegartenweg umgeben. Dort hat es zwei Dreieinhalb-Zimmer-Maisonettewohnungen und zwei Zweieinhalb-­Zimmer-Wohnungen.

Im neu konstruierten «Schwyzerhof» hat es zwei Dreieinhalb-Zimmer-Maisonettewohnungen und eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung. «Wir haben nur noch eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung, die noch nicht vermietet ist», sagt Christen. Geheizt werde mit Fernwärme aus Haltikon.

Das lange Warten auf die neue Zentrumsgestaltung

«Als Eigentümer gehen wir davon aus, dass die Bahnhofstrasse in Küssnacht durch die neue Zentrumsgestaltung an Attraktivität zulegen wird», führt Christen aus. Eine Planungssicherheit der neuen Zentrumsgestaltung Küssnacht fehle nach wie vor. «Alle Eigentümer im Dorfzentrum, die ich kenne, warten darauf ,zu wissen, wie es weitergeht», betont Christen. Er appelliere darum an die neue Baukommission, dass das Projekt nun vorangetrieben werde. «Ich bedaure die Verzögerung der neuen Zentrumsgestaltung. Mit dieser Meinung bin ich nicht alleine», fügt Christen hinzu.

