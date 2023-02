Sennenchilbi Küssnacht zog 18'000 Besuchende an

Küssnacht Sennenchilbi – ein wahrer Publikumsmagnet Das tolle Wetter lockte viele Besucherinnen und Besucher an. Über 20 Kletterer wollten auf den Baum. Alain Hospenthal Jetzt kommentieren 13.02.2023, 06.46 Uhr

Am Sonntag gab es einen Sennentanz bei schönstem Winterwetter. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Die traditionelle Tanzvorführung auf dem Hauptplatz in Küssnacht. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Kinder ziehen auf den Platz ein. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Ein Senne und Käser bei seiner Arbeit mitten im Dorf am frühen Morgen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Trachtenleute und Sennen mitten im Dorf. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Die Sennenchilbi findet alle sechs Jahre statt. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Trachtenleute und Sennen ziehen zur Dorfkirche. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Trachtenleute und Sennen machen sich am frühen Morgen in einem Restaurant bereit. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Der Einzug am Sonntag. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Impressionen der Sennenchilbi. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Alphornbläser und Fahnenschwinger bei einem Schnupf. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Ein Sennentanz. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Ein Sennentanz. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023)

Für die Organisatoren ging ein Traum in Erfüllung. Bessere Wetterbedingungen hätten sie sich nicht wünschen können. «Rund 1000 Helferinnen und Helfer haben die letzten Jahre auf diesen Moment hingearbeitet», so Gody Dober, der Sennenschreiber und Sennenobmann der Zentralschweizer Sennengesellschaften. Bereits um 13 Uhr seien alle Plaketten ausverkauft gewesen.

Auch an wagemutigen Kletterern hätte es in diesem Jahr nicht gemangelt, so Dober. Dank den fabelhaften Wetterbedingungen versuchten sich heuer über 20 beherzte Gipfelstürmer am schwindelerregenden Kletterbaum, die meisten erfolgreich. Als Erster wagte der Küssnachter Erwin Hess die 31 Meter hohe Kletterpartie, für die ein 42 Meter langer Fichtenstamm aus dem Megger Allmigwald errichtet wurde. Hess reüssierte gleich im ersten Versuch. Das begeisterte Publikum dankte es ihm mit einem frenetischen Applaus. «Es ist ein cooles Gefühl, auch der Blick übers Dorf», aber sein Herz klopfe jetzt noch, bemerkte ein sichtlich erfreuter Erwin Hess nach der erfolgreich gemeisterten Mutprobe.

«Dorf und Land mitenand», hiess das Motto an der diesjährigen Sennenchilbi, die nur alle sechs Jahre gefeiert wird. «Alle Sennengesellschaften der Zentralschweiz sind mit ihren Fahnen und Delegationen präsent und beehren Küssnacht», schwärmte Gody Dober. Entsprechend fulminant der Umzug, an dem 31 Formationen teilnahmen.

