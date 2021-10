Küssnacht: 50 Meter hoher Turm im Fänn geplant

Küssnacht 50 Meter hoher Gebäudeturm: Baugesuch für 100-Millionen-Projekt im Fänn eingereicht Das Bauprojekt Fänn Future beinhaltet einen 50 Meter hohen Gebäudeturm und zwei 30 Meter hohe Gebäude. Edith Meyer Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Das Gewerbegebiet Fänn soll mit dem Bauvorhaben Fänn Future Raum für national und international tägige Firmen schaffen. Bild: Edith Meyer

Fänn Future heisst das Bauprojekt, das am Standort des früher geplanten MedTech-Clusters im Küssnachter Industriegebiet realisiert werden soll. Bauherrin und Grundeigentümerin ist die niederländische Firma Julepar II B.V. mit Sitz in Amsterdam.

In der Schweiz wird sie von Hans Rudolf Hauri und dessen Firma Imub AG vertreten. Mitte Mai hatte die Firma ein Baugesuch eingereicht (der «Bote» berichtete).

Im Baugesuch ist ersichtlich, dass unmittelbar neben dem Fänn-Kreisel ein 50 Meter hoher Gebäudeturm und zwei 30 Meter hohe Gebäude gebaut werden sollen. Alle Turmaufbauten sind durch einen gemeinsamen Sockel verbunden.

Auf dem 50 Meter hohen Turm ist im Sinne eines «Leuchtturmes» ein Attikageschoss angefügt, das Potenzial für eine spezielle Nutzung hat», heisst es im architektonischen Konzept.

Fokus auf national und international tätige Firmen

Laut den Unterlagen richtet das Projekt Fänn Future seinen Fokus darauf, national und international tätige, wertschöpfungsintensive Firmen anzusiedeln. Gleichzeitig wolle man aber auch ansässigen KMU Entwicklungsmöglichkeiten anbieten.

Vorgesehen ist eine neuartige Hybridnutzung im Grossteil der Anlage. Konkret heisst das: Die Raumhöhen, die Traglast und die Raumordnung sind flexibel und können den Bedürfnissen der Mieter angepasst werden.

Eine Aussenrolltreppe soll auf das Dach des Sockelbereichs führen. Das sogenannte Deck, soll öffentlich zugänglich sein und Publikum anziehen. Vorstellbar seien im Fänn Future unter anderem Restaurants, eine Kindertagesstätte, ein Co-Working-Space oder ein Event-Hotel. Damit werde bewusst die monotone Nutzung und Stimmung im Industriequartier durchbrochen,

Naturnah gestalteter Aussenraum

Der Aussenraum soll möglichst naturnah gestaltet werden und eine grosse Aufenthaltsqualität bieten. Geplant sind auch eine Allee entlang der Zugerstrasse, ein Naturpark mit Gärten und Wasseranlagen. In den beiden Untergeschossen ist ein Parkhaus mit 415 Parkfeldern geplant. An der Ostfront des Gebäudekomplexes kommen weitere 30 Parkplätze hinzu. 10 Prozent aller Parkplätze sollen für Elektrofahrzeuge ausgerüstet werden.

Der ökologische Fussabdruck des Gebäudekomplexes sei «äusserst bescheiden», heisst es im Baugesuch weiter, beinahe autark. So soll nicht nur die Bodenwärme genutzt werden, sondern auch die Dachlandschaft auf 3029 Quadratmetern mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet werden. Die Südfassade könnte zur Stromproduktion genutzt werden. Mit der Fotovoltaikanlage rechnet man mit einen jährlichen Ertrag von 575 400 Kilowattstunden, was ungefähr dem Jahresbedarf von 125 Haushalten entspricht. Weiter sind entlang der gesamten Westfront 160 gedeckte Veloabstellplätze vorgesehen. Im Parkhaus können weitere 174 Fahrräder abgestellt werden. Ganz in der Nähe liegen zudem zwei Bushaltestellen, mit denen die Anbindung an den öffentlichen Verkehr gewährleistet ist. Die Bauherrschaft rechnet mit Baukosten von rund 100 Mio. Franken. Die Planunterlagen liegen beim Ressort Planung, Umwelt und Verkehr in Küssnacht auf. Die Auflage- und Einsprachefrist dauert bis und mit 7. Oktober.