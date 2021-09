Immensee Altersheim Sunnehof sucht wieder neuen Heimleiter Der Bezirk Küssnacht trennt sich vom Leiter des Immenseer Alters- und Pflegeheims Sunnehof. Man spricht von «unterschiedlichen Auffassungen». Genauso tönte es schon, als man das Arbeitsverhältnis mit dem Vorgänger aufgelöst hatte. Jetzt kommentieren 02.09.2021, 15.05 Uhr

«Das Arbeitsverhältnis mit Gerhard Ineichen, Leiter des Sunnehofs, das Zuhause im Alter in Immensee, wird im gegenseitigen Einvernehmen per 31. Dezember 2021 beendet», wie der Bezirk Küssnacht in einer Mitteilung schreibt. «Unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Heimleitung» hätten zu dieser Trennung geführt. Weitere Angaben dazu macht der Bezirksrat nicht.