Küssnacht am Rigi - Nach langem Umbau: Das Hotel Restaurant Seehof öffnet seine Türen wieder

Die umfangreichen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten im Hotel Seehof in Küssnacht am Rigi sind abgeschlossen. Am Donnerstag öffnet das Hotel an der Seepromenade seine Türen – inklusive neuem Restaurant, grosser Seeterrasse und gedecktem Pavillon.

19.05.2021, 15.02 Uhr