Küssnacht Anschluss A4 wegen Bauarbeiten mehrere Nächte gesperrt Vor der geplanten Umgestaltung wird beim A4-Anschluss Küssnacht eine Übergangslösung umgesetzt. Die Belags- und Stahlbauarbeiten bedingen ab dem 5. September Temporeduktionen und zeitweise Sperrungen des Anschlusses. Geri Holdener 31.08.2021, 07.52 Uhr

«Um die Ausfahrt beim A4-Anschluss Küssnacht zu verbessern, wird die bestehende Ausfahrtsrampe in Fahrtrichtung Süden auf zwei Fahrstreifen verbreitert», wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilte. Zudem werden die beiden Ausfahrten aus Richtung Norden und Süden neu durch zwei Dosieranlagen gesteuert. Damit wird im Ausfahrtsbereich aus Fahrtrichtung Süden mehr Stauvolumen geschaffen und die Zufahrt von der Autobahn Richtung Kreisel Fänn dosiert.

Ein gewohntes Bild: Rückstau auf der A4 vor der Ausfahrt Küssnacht. Archivbild: Bote der Urschweiz

Die Bauarbeiten dauern von Sonntag, 5. September, bis voraussichtlich Dienstag, 30. November. Dazu das Astra: «In dieser Zeit wird die Geschwindigkeit im Baustellenbereich aus Sicherheitsgründen auf 40 km/h reduziert. Auf der Autobahn wird die Geschwindigkeit im Bereich des Anschlusses Küssnacht auf 80 km/h begrenzt.»

Die Bauarbeiten finden hauptsächlich am Tag statt. Ausgenommen davon sind Arbeiten wie die Montage der Signalmasten über der Fahrbahn und die Einrichtung der Baustelle und Verkehrsführung. Diese erfordern Sperrungen von einer oder mehreren Anschlussrampen. Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, werden diese Arbeiten in der Nacht ausgeführt.

Instandsetzungsarbeiten beim Kreisel Fänn

Weiter wird beim Kreisel Fänn am Anschluss Küssnacht der Belag instandgesetzt. Um Synergien zu nutzen, wird diese Massnahme im Zuge nächtlicher Sperrungen des Anschlusses durchgeführt. Der Transitverkehr der Kantonsstrasse wird dann während zwei Nächten einspurig über den Kreisel geführt.

Die ersten Nachtsperrungen des Anschlusses Küssnacht zur Einrichtung der Baustelle erfolgen ab Sonntag, 5. September, bis Mittwoch, 8. September, jeweils von 22 bis 5 Uhr.

Weitere einzelne Nachtsperrungen folgen voraussichtlich im Oktober und November 2021. Die Umleitung erfolgt jeweils über die Anschlüsse Rotkreuz, Arth sowie Goldau und wird dementsprechend signalisiert. «Die Bauarbeiten und Sperrungen sind von der Witterung und dem Bauablauf abhängig», schreibt das Astra in einer Mitteilung vom Montag.