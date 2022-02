Küssnacht Baugesuch für Restaurant eingereicht Der Neubau des Gewerbegebäudes C3 mit Hotelbetrieb an der Zugerstrasse soll mit einem Restaurant ergänzt werden. Edith Meyer Jetzt kommentieren 03.02.2022, 13.33 Uhr

In diesem fünfgeschossigen Gewerbegebäude mit Hotelbetrieb ist im Erdgeschoss ein Restaurant geplant. Bild: Edith Meyer

Die C3 plus Immobilien AG aus Meggen hat ein Baugesuch für ein Restaurant an der Fännstrasse 49 eingereicht. Das neue Gewerbegebäudes C3 befindet sich bei der Eni-Tankstelle an der Zugerstrasse in Küssnacht.