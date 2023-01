Fasnacht 2023: Kletterbaum für Sennenchilbi Küssnacht

Küssnacht Das ist der Kletterbaum für die Sennenchilbi Am Samstag fällte ein Forstteam unter der Leitung von Thomas Baggenstos einen mächtigen Kletterbaum für die Sennenchilbi. Ruth Auf Der Maur Jetzt kommentieren 10.01.2023, 13.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vorfreude nach sieben Jahren Pause (von links): Bruno Werder, Präsident Sennen- und Älplergesellschaft Küssnacht, Pius Bachmann, Kletterbaumgötti, Doris Grüter-Weibel, Präsidentin und Forstverwalterin Korporation Luzern und Thomas Baggenstos, Kletterbaumchef und Forstwart. Bild: Ruth Auf Der Maur

Morgens um 8.30 Uhr war nahe der Buseri ob Merlischachen schon alles bestens für das Baumfällen vorbereitet: Die starken Männer hatten die bereits im Herbst ausgewählte, 40 Meter hohe, schlanke Fichte zum Fällen präpariert: Einerseits war der mächtige Baum an verschiedenen Seilen an anderen Bäumen befestigt, andererseits an einem Traktor gesichert. Zudem hatten die Arbeiter beim Wurzelstock schon eine ansehnliche Menge Holz entfernt.