Küssnacht Diese Frau ist seit zehn Jahren eine der besten Keglerinnen der Schweiz Die Küssnachterin Belinda Immoos gehört seit Jahren zu den Top-3-Keglerinnen des Landes. Ans Aufhören denkt die Nati-Kapitänin nicht. Laura Inderbitzin Jetzt kommentieren 19.10.2022, 13.59 Uhr

Die 48-jährige Belinda Immoos hat das Kegeln zu ihrer Leidenschaft gemacht. Hier sitzt sie bei der letzten sporttüchtigen Kegelbahn in Innerschwyz, im Restaurant La Cinquecento in Arth. Bild: Laura Inderbitzin

Vier bis fünf Mal pro Woche ist Belinda Immoos auf einer Kegelbahn anzutreffen. Die 48-Jährige, die in Ibach aufgewachsen ist und heute in Küssnacht lebt, trainiert dauernd, um in ihrer Sportart an der Spitze zu bleiben und weiterhin «Guet Holz» zu haben.

«Guet Holz» – das ist das «Petri Heil» oder «viel Erfolg» der Keglerinnen und Kegler, um eben möglichst viel Holz bzw. möglichst viele der neun Kegel (im Bowling sind es zehn Pins) abzuräumen. Und Belinda Immoos räumt schon sehr lange sehr viel ab.

Die Küssnachterin ist seit 2012 praktisch konstant und seit 2020 als Kapitänin im Schweizer Nationalteam dabei, gewann 2013 EM-Silber in Frankreich und wurde 2013 sowie 2019 Schweizer Meisterin.

Zur Person Name: Belinda Immoos

Geburtsdatum: 18. September 1974

Zivilstand: ledig

Wohnort: Küssnacht am Rigi

Beruf: Betriebsangestellte (

Hobbys: Eishockey und Sport allgemein, zwei Katzen

Erfolge als Keglerin: Schweizer Meisterin 2013 und 2019, EM-Silber im Team 2013, Nati-Kapitänin seit 2020

Lieblingstier: Katze

Lieblingsmusik: Schlager

Lieblingsferienort: irgendwo am Meer

Vorbild: Pauli Jaks (ehemaliger Eishockey-Goalie) Belinda Immoos18. September 1974ledigKüssnacht am RigiBetriebsangestellte ( Victorinox Eishockey und Sport allgemein, zwei KatzenSchweizer Meisterin 2013 und 2019, EM-Silber im Team 2013, Nati-Kapitänin seit 2020KatzeSchlagerirgendwo am MeerPauli Jaks (ehemaliger Eishockey-Goalie)

Am Sonntag wieder Schweizer Meisterin?

Am Sonntag möchte sie dieses Kunststück am Finaltag der Schweizerischen Freien Kegler-Vereinigung wiederholen. Trotz starker Erkältung in der Qualifikation hat sie sich als Drittplatzierte für den Final aufgedrängt. Nun sagt Immoos:

«Ich will gewinnen.»

Dabei startete die 48-Jährige einst völlig ambitionslos mit dem Kegeln. Früher spielte sie Eishockey und Fussball, erst 1996 kam sie durch ihren Onkel und einen Arbeitskollegen auf eine Kegelbahn. «Das war nur zum Plausch. Ich dachte mir damals, dass daraus eh nie mehr werden würde», erzählt die Ambri- und FCL-Supporterin.

Doch dann begeisterte sie sich mit den Jahren stärker für die Sportart. «Ich setzte mir immer neue Ziele, wollte mehr und mehr erreichen. Ich wurde richtig ehrgeizig.» Und das hat sich gelohnt.

Daniel Mühlemann, der seit 2019 Nationaltrainer ist und die Schwyzerin zur Kapitänin gemacht hat, ist voll des Lobes für Immoos. Seit Jahren spiele sie auf einem hohen, konstanten Level und gehöre zu den Top-3-Spielerinnen der Schweiz, so der Berner.

«Sie spielt sehr ruhig und konzentriert. Sie ist eine engagierte Keglerin, welche die anderen im Team gut unterstützen kann.»

Eine «alte» Sportart, die am Aussterben ist

Wenn Immoos übers Kegeln spricht, hört man ihr die Faszination an. Sie liebt den Präzisionssport, bei dem man die rund zehn Kilogramm schwere Kugel innerhalb von nicht einmal einer Stunde gut und gerne 100 Mal die Bahn entlangrollen lässt. Aber auch die Geselligkeit und der Zusammenhalt im Team seien ihr wichtig, sagt die Präsidentin des Kegelvereins Guet Holz Seewen.

Der Verein ist einer von nur noch zwei Kegelklubs in Innerschwyz. Es ist eine Randsportart, die fast am Aussterben ist – das weiss auch Immoos. Im Nationalteam ist sie mit 48 Jahren die Jüngste. «Es ist eine ‹alte› Sportart, leider. Es gibt immer weniger Spielerinnen sowie Spieler, und auch Kegelbahnen verschwinden häufiger», so die Schwyzerin.

Belinda Immoos möchte unbedingt an einer Heim-EM teilnehmen. Bild: Laura Inderbitzin

Sie bedauert, dass der Ehrgeiz und die Leidenschaft in der Schweiz vielfach fehlten. Selber lässt sie sich aber nicht davon beirren. In der Victorinox arbeitet sie 80 Prozent, damit sie pro Jahr an den bis zu 70 regionalen und nationalen Meisterschaften der beiden Schweizer Kegler-Verbände teilnehmen kann. Und sie verfolgt noch ein grosses Ziel: an einer Heim-EM teilnehmen. Bei der Austragung 2016 in Graubünden hatte sie die Ausscheidung fürs Nationalteam wegen nur eines Kegels verpasst.

Eigentlich hätte die EM dieses Jahr wieder in der Schweiz stattfinden sollen. Doch wegen der Pandemie und einer Änderung im Verband muss sie sich nun wahrscheinlich bis 2026 gedulden. Doch Immoos hat Zeit und trainiert weiter. Manchmal will «Guet Holz» eben Weile haben.

