Sennenchilbi Küssnacht 2023: Der Sennenumzug im Video

Sennenchilbi Küssnacht Fast 20’000 Zuschauer: Der grosse Sennenumzug im Video Sonniger Festumzug durchs Dorf Küssnacht am Sonntagnachmittag, der Höhepunkt der Küssnachter Sennenchilbi 2023. Wir zeigen alle Nummern im Video. Urchige Musik: Ländler auf der Bahnhofstrasse in Küssnacht, gespielt von der Jungmannschaft. Geri Holdener, Bote der Urschweiz 12.02.2023, 20.56 Uhr

Tausende Freunde des lokalen Brauchtums genossen den Umzug am Strassenrand. 32 Nummern gab es zu bewundern, darunter herrlich dekorierte Umzugswagen, in die zahllose Arbeitsstunden investiert worden waren. Das OK spricht von gut 18’000 Besucherinnen und Besuchern.

Die schönsten Bilder:

Am Sonntag gab es einen Sennentanz bei schönstem Winterwetter. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Die traditionelle Tanzvorführung auf dem Hauptplatz in Küssnacht. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Kinder ziehen auf den Platz ein. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Ein Senne und Käser bei seiner Arbeit mitten im Dorf am frühen Morgen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Trachtenleute und Sennen mitten im Dorf. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Die Sennenchilbi findet alle sechs Jahre statt. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Trachtenleute und Sennen ziehen zur Dorfkirche. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Trachtenleute und Sennen machen sich am frühen Morgen in einem Restaurant bereit. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Der Einzug am Sonntag. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Impressionen der Sennenchilbi. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Alphornbläser und Fahnenschwinger bei einem Schnupf. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Ein Sennentanz. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023) Ein Sennentanz. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Küssncht, 12. Februar 2023)