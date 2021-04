Küssnacht Feuerwehr muss wegen brennender Pfanne ausrücken Weil Öl in einer Pfanne in Brand geriet, musste die Stützpunktfeuerwehr Küssnacht am Dienstagmorgen ausrücken. Zwei Bewohner konnten das Feuer ersticken. Es entstand Rauch- und Brandschaden. 13.04.2021, 13.53 Uhr

(pok/Bote der Urschweiz) Einsatz für die Stützpunktfeuerwehr Küssnacht an der Artherstrasse in Küssnacht. Am Dienstag gegen 8.45 Uhr ging die Meldung ein, dass sich Öl in einer Pfanne entzündet habe.