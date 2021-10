Küssnachter Klausjagen: Findet es dieses Jahr statt?

KÜSSNACHT Findet das Klausjagen statt? Die Küssnachter St. Niklausengesellschaft lädt zur GV, das sagt aber noch nichts über die Durchführung des Klausjagens. Silvia Camenzind Jetzt kommentieren 08.10.2021

Exklusiv für Abonnenten

Offen ist, ob in diesem Jahr am Freitag, 3. Dezember, ein Hauptumzug stattfinden kann. Bild: Andrea Schelbert

Das sind gute Neuigkeiten für die Küssnachter Klausjäger: Der Vorstand der St. Niklausengesellschaft gibt bekannt, dass in diesem Jahr eine Generalversammlung stattfindet. Zur Erinnerung: Im letzten Jahr meldete sich der Vorstand, weil coronabedingt keine GV stattfinden konnte, per Videobotschaft aus dem verwaisten Monséjour: In 13 Minuten und 33 Sekunden waren die Informationen durch. In diesem Jahr wird es wieder länger dauern, und das Monséjour dürfte am Freitag, 26. November, um 20.15 Uhr gut besetzt sein.