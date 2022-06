Küssnacht: Ehemaliger Fussballprofi widmet sich dem FC Küssnacht

KÜSSNACHT Fussballprofi und Bundesratssprecher: Peter Gugger widmet sich dem FC Küssnacht Der ehemalige Fussballprofi Peter Gugger nimmt sich heute dem Amateurfussball in seinem Wohnort Küssnacht an. Thomas Bucheli 24.06.2022

Peter Gugger lebt seit fünf Jahren in Küssnacht und ist nun Sportchef beim FC Küssnacht. Bild: PD

Schon als Peter Gugger ganz klein war, begleitete ihn stets ein Fussball. Mit sechs Jahren durfte der heute in Küssnacht lebende Pensionär beim FC Glarus bei den C-Junioren mit trainieren.

«Mit knapp 16 Jahren holte mich der damalige FC Zürich- Präsident Edi Nägeli in sein Fanionteam. Mein Wechsel war an die Bedingung geknüpft, dass ich eine KV-Lehre beginne», erinnert sich der ehemalige Profifussballer, welcher sein sportliches Vorbild Pele kennenlernen durfte. Den ersten Profivertrag musste noch sein Vater, welcher als Instruktionsoffizier tätig war, unterschreiben, da Peter Gugger noch nicht volljährig war. Dem FC Zürich blieb er vier Saisons treu, danach wechselte er für zwanzig Jahre zu den Young Boys nach Bern.

Keinen Tropfen Alkohol getrunken

In seiner Zeit bei YB agierte das Mitglied des FC Bayern München (seit 25 Jahren) neben seinem Spielerdasein auch als Nachwuchs- und zwischen 1987 bis 1995 als Assistenztrainer der ersten Mannschaft. Durch seine Schnelligkeit spielte Peter Gugger, welcher aktuell den Argentinier Lionel Messi seinen Lieblingsspieler nennt, immer als linker Flügel mit der Trikotnummer 11. Und ab dem 22. Mai 1995 bekam er bei GC den Job als Scout, welchen er für vier Saisons ausübte. «Ich passte eigentlich nie richtig ins Klischee des Fussballprofis, denn ich trank, bis ich 55 Jahre alt war, keinen Tropfen Alkohol und rauchte – mit Ausnahme nach den drei Meistertiteln und den zwei Cupsiegen – nie.

An seine schönsten Fussball­­­erfolge und -momente erinnert sich der heute 75-Jährige gerne: «Es waren dies die internationalen Spiele gegen Real Madrid, Ajax Amsterdam, Den Haag oder Glasgow Rangers mit der speziellen Ambiance in den ausländischen Stadien.» Aber auch der Cupfinal vor 55 000 Zuschauern gegen Sion, welchen sie mit 3:2 verloren hätten, blieb dem Ex-Fussballer aus Küssnacht als bitterste Niederlage in Erinnerung. Doch lange dauerte die Fussballkarriere nach Einsätzen in der Junioren-Nationalmannschaft von Peter Gugger nicht, da er mit 24 Jahren im Spiel gegen Servette mit einem zerstörten linken Knie verletzt aufgeben musste.

Eine Woche mit spanischem König

«Wer einen Mannschaftssport betreibt, weiss, dass man sich da ins Team integrieren muss und Freundschaften entstehen», sagt Peter Gugger. Seine Ausbildung zum Trainer absolvierte er, der auch George Best als sein Vorbild nennt, während seiner Profikarriere. Während seiner Zeit in Bern arbeitete er 24 Jahre im Bundeshaus, davon 15 Jahre als Bundesratssprecher: «Ich durfte in meiner Funktion eine Woche mit dem spanischen König Juan Carlos unterwegs sein.»

Aber auch mit diversen Militärattachés hätte er spannende und interessante Begegnungen erlebt, erinnert er sich an die Zeit im und ums Bundeshaus. Nun steht Peter Gugger seit 2021 als Sportchef des FC Küssnacht in der Pflicht. «Ich wollte wieder etwas mit Fussball machen, denn der Sport fehlte mir.» Doch der Amateurfussball sei nicht mit dem Profibereich zu vergleichen.