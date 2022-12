Küssnachterin wünscht sich Frauem beim Klausjagen

Küssnacht «In meinen Augen ist das Klausjagen so nicht mehr zeitgemäss» Eine Küssnachter Kulturpreisträgerin wünscht sich, dass auch Frauen beim Klausjagen willkommen sind. Silvia Camenzind Jetzt kommentieren 29.12.2022, 21.00 Uhr

Ob beim Tragen oder Infuln oder beim Trycheln – bisher ist das ausschliesslich eine Männersache. Bild: Erhard Gick

Die Frauenfrage steht bei den Klausjägern wieder im Raum. Diesmal hat im Nachgang zum Klausjagen Diana Seeholzer einen Leserbrief geschrieben. Die Lokalzeitung «Freier Schweizer» veröffentlichte ihn prominent mit Bild auf der letzten Seite. Ein weiterer Leserbriefschreiber unterstützt sie.

Die Künstlerin und ehemalige Gletscher-Pilotin ist auch Pädagogin und leidenschaftliche Klausjägerin. Sie wünscht sich für alle – egal ob Frau oder Mann – die freie Wahl. Sie sieht das als grosse Bereicherung, setzt sich für «zäme iistah» ein und ist überzeugt: «Ein lebendiger Brauch lebt vom aktiven gemeinsamen Mitmachen und erträgt Veränderungen, die ihn nur reicher und kräftiger machen.»

Anträge kamen bisher nicht durch

1992 und 2015 scheiterte der Antrag eines Klausjägers an der Generalversammlung, der verlangte, Frauen zum Klausjagen zuzulassen. Eine Statutenänderung kam nicht durch. In den Statuten steht: «Die Aktivmitgliedschaft steht jedem männlichen Einwohner von Küssnacht, der das 16. Altersjahr zurückgelegt hat, offen, sofern er den von der Generalversammlung bestimmten Jahresbeitrag leistet, das Klausjagen aktiv mitmacht oder unterstützt und sich den Beschlüssen der Generalversammlung und den Anordnungen des Vorstandes unterzieht.» So bleibt es beim Klausjagen wie bei den meisten Zünften: Sie sind reine Männerbünde. Stimmberechtigt für Änderungen sind einzig die Mitglieder. Und das Klausjagen boomt, jährlich machen rund 1500 Männer mit.

In Küssnacht, wo der Brauch des Klausjagens eine immense Bedeutung und eine grosse Ausstrahlung hat, ist es mutig, sich für eine Öffnung des Klausjagens einzusetzen. Auf Anfrage bestätigt Diana Seeholzer das. «Ich brauchte Mut und auch ein gewisses Alter, früher hätte ich mich nicht getraut. Heute ist mir das Anliegen so wichtig, um auch öffentlich dafür einzustehen», sagt die gebürtige Küssnachterin. «Mit Bürgerort Küssnacht», wie sie betont. Diana Seeholzer ist zudem Kulturpreisträgerin im Bezirk Küssnacht. In ihrem Berufsleben fand sie sich immer wieder in der Situation, zur ersten Generation der Frauen zu gehören, sei es als Gletscher-Pilotin oder als Lehrerin am Gymnasium in Immensee. Nun setzt sie sich für ein Klausjagen ein, das Frauen zulässt, und wünscht sich, dass über das Thema diskutiert wird.

«Wie waren die Reaktionen auf den Leserbrief?», wollte der «Bote» wissen. «Ich bin erfreut, wie viele positive Reaktionen ich erhielt. Viele, auch Unbekannte, meldeten sich und fanden, ich hätte genau beschrieben, was sie auch schon lange denken», erklärt Diana Seeholzer. Sie ergänzt: «In meinen Augen ist das Klausjagen so nicht mehr zeitgemäss.» Seeholzer hat schon als Kind in Merlischachen getrychelt. Sie hat grosse Freude daran und war in der Corona-Zeit in einer kleineren Gruppe Frauen auch trychelnd unterwegs. Sie hätten der St. Niklausengesellschaft zudem einen Brief geschrieben, dass sie am Klausjagen mitmachen möchten und plädierten für die Änderung der Statuten.

Mädchen erfahren Ausschliessung in der Schule

Von einem solch schönen Brauch ausgeschlossen zu sein, erfahren die Mädchen an den Küssnachter Schulen bereits im Jahr, nachdem sie im Kindergarten eine Infuln bauen und am Kinderumzug zeigen durften. «Ich habe das erfahren, meine Nichten haben das erfahren und die Schülerinnen, die jetzt zur Schule gehen, erleben das auch», sagt Diana Seeholzer. Während der offiziellen Schulzeit wird informiert, dass die Mädchen nicht Klausjagen dürfen. Eine solch aktives Ausschliessen sei nicht zu vereinbaren mit den Werten einer Schule, wo es um Integration und Gemeinschaftsbildung geht, ist Diana Seeholzer überzeugt.

Pascal Knüsel, Präsident der St. Niklausengesellschaft Küssnacht, will sich offiziell zum Thema nicht äussern.

