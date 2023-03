Alp Ruodisegg Küssnacht: Jetzt beginnt der Bau der Alpwirtschaft

Fussball FCL-Goalie Marius Müller trainiert wieder – er bestimmt, ob er schon gegen Servette sein Comeback gibt

Pascal Loretz stand beim FC Luzern fünf Spiele in Serie im Rampenlicht. Der 19-jährige Keeper machte einen guten Job. Doch am Sonntag (14.15 Uhr) in der Auswärtspartie gegen Servette dürfte Marius Müller ins Tor zurückkehren. Wir beobachteten das Training.