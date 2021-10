Küssnacht: Kanton Schwyz schliesst ein Testcenter

Schwyz Der Kanton lässt ein Testcenter schliessen – wegen fehlender Bewilligung Auf Geheiss der Schwyzer Gesundheitsbehörden musste ein neues Testzentrum in Küssnacht bereits wieder schliessen. Es geht um die Bewilligung. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 12.10.2021, 07.59 Uhr

Apotheker Bruno Rüegg von der Apodro Apotheke in Rüti ZH hat in Küssnacht am Hauptplatz ein Testzentrum betrieben. Wie von der Kantonsapothekerin Regula Willi-Hangartner bestätigt wurde, ist dieses Testzentrum am vergangenen Freitagabend von den Behörden geschlossen worden.

Dazu schreibt Rüegg in einer E-Mail: «Ich hatte die Bewilligung am 30. September 2021 per E-Mail angefordert und die Unterlagen eingereicht.» Wie die Schwyzer Kantonsapothekerin sagt, darf «im Kanton Schwyz ein privates Testzentrum erst betrieben werden, wenn die Anforderungen erfüllt und uns mittels Antragsformular gemeldet worden sind». Dies habe auf das Testzentrum am Küssnachter Hauptplatz nicht zugetroffen.

Auf der Website des Kantons Schwyz ist ein Merkblatt mit allen Angaben aufgeschaltet, was genau es braucht, um ein privates Testzentrum zu betreiben. Als Grundlage jeder medizinischen Handlung braucht es im Kanton Schwyz eine Berufsausübungsbewilligung.

Rüegg bemängelt, dass die Ausstellung einer solchen Berufsausübungsbewilligung im Kanton Schwyz zu lange dauert: «Die Bearbeitung soll drei Monate dauern, rasch denkende, arbeitende und handelnde Kantone erteilen diese Bewilligung innert eines halben Tages.»

«Kein Antrag bei uns eingegangen»

Auf der Website des Kantons Schwyz heisst es weiter, dass die Ausstellung der Berufsausübungsbewilligung bis zu drei Monate dauern kann. Aber es gibt ein schnelleres Verfahren, die sogenannte 90-Tage-Bewilligung. Laut Website des Kantons ist sie dafür gedacht, wenn die Ausstellung der Berufsausübungsbewilligung nicht abgewartet werden kann, wenn also jemand in einem Kanton schnell eine Bewilligung braucht. Doch auch für diese 90-Tage-Bewilligung braucht es gewisse Unterlagen, die eingereicht werden müssen.

Das Testzentrum am Hauptplatz in Küssnacht wurde seit dem 1. Oktober betrieben. Der Kanton Schwyz hat davon erst durch eine Mitteilung Kenntnis erhalten. «Wir mussten leider feststellen, dass kein Antrag bei uns eingegangen ist», so Willi, «was wir so nicht haben akzeptieren können.» Denn in einem Testzentrum werden medizinische Handlungen ausgeführt, die nur durch befugte Personen oder unter der Verantwortung solch befugter Personen ausgeführt werden dürfen.

Wie Rüegg weiter schreibt, ist sich die Apodro Apotheke «ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und möchte das Corona-Testzentrum ab nächster Woche weiterbetreiben». Aktuell ist das Zentrum geschlossen. Wann es zu einer Wiedereröffnung kommt, dazu kann die Kantonsapothekerin zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft geben.