Küssnacht Klausjagen: Nur «echte Küssnachter» trycheln vorne mit Am diesjährigen Klausjagen nahmen über 1600 Iffeleträger, Trychler und Bläser teil. Dank bestem Wetter stellte eine Gruppe sogar einen Rekord auf. Jonas Hess 06.12.2022, 05.00 Uhr

Majestätisch: Gegen 250 Inffelen gab es in Küssnacht am Klausjagen zu bestaunen. Ein Iffelenträger illuminiert sein Kunstwerk. Das Dorf ist verdunkelt, umso prächtiger leuchten die Iffelen.

Ein lauter Knall hallt durch die Nacht. Die Lichter im Küssnachter Dorfkern gehen aus. Ein Raunen ertönt aus der Menge. Das Klausjagen hat begonnen.

In der Ferne kündigen sich die Trychler schon an, die später durch den Dorfkern ziehen werden. Zuerst ist aber die Fuhrmans.-Geissel an der Reihe. «Mit einer Hand wird er Chrüzlistreich geklepft», erklärt Hansruedi Mathis. Der 66-Jährige, in weisser Kutte gekleidet, hat alles im Blick. Vom zweiten Stock eines Hauses mitten im Küssnachter Zentrum zählt er jeden einzelnen Teilnehmer. Während dem 66-Jährigen keine weisse Kutte entgeht, die unten die Hausecke passiert, erklärt er die Regeln und Sitten dieses jahrhundertealten Brauchs.

Für Mathis ist das Klausjagen alles. «Der schönste Tag im Jahr.» In der Reihe gestanden und mit der Trychel, Geissel oder Iffele durch die Strassen Küssnachts gezogen ist er zwar nie. Er habe Probleme mit seinem Gehör. Er bekomme Tinnitus, wenn er zu nahe an den Trycheln sei.

Mathis ist trotzdem jedes Jahr dabei. Seit bald 30 Jahren steht er am Fenster im Haus von Daniel Müller und zählt. Müller ist Mitglied der St. Niklausengesellschaft. Sie will Statistik führen.

Und sie überlässt dabei nichts dem Zufall. Neben Mathis zählen auch Heidi Hodel und Anita Emmenegger. Am Schluss werden die Drei ihre Zahlen abgleichen und sich auf 1638 Teilnehmer einigen. Die beiden Frauen können sowieso nur Zuschauerinnen sein. Das Klausjagen ist den Männern vorbehalten. Vor sieben Jahren stellte ein Mitglied der Chlausgesellschaft den Antrag, dass auch Frauen mitmachen dürfen. Soweit kam es aber nicht, der Antrag wurde wuchtig abgelehnt.

Schon die Kleinsten werden «mitgeschleipft»

Gut so, findet Diana Lanz-Hodel. «Dieser Tag gehört den Männern, ich würde da nie mitmachen wollen.» Ja, es gebe Frauen, die gerne würden, das könne sie aber nicht verstehen, sagt die 43-jährige Küssnachterin. Ihre Kollegin pflichtet bei und fügt an: «Manchmal nehmen trotzdem Frauen teil, aber nur unter den Iffelen, damit man sie nicht sehen kann.» Die würden dann später stolz erzählen, auch dabei gewesen zu sein, erzählt die 38-Jährige lachend.

Auch Hansruedi Mathis weiss von solchen Geschichten. Ihn kümmert's wenig. Lieber bestaunt er die nun vorbeiziehenden Iffelen. 252 wird er später auf seinem Blatt - das er termingerecht per Whatsapp durchreicht - notieren. Zwischen 300 und 600 Stunden werden in ein solches Kunstwerk investiert. «Die Männer sind unglaublich stolz darauf und an diesem Tag können sie zeigen, was sie geleistet haben.» Das perfekte Wetter erlaube das in diesem Jahr auch. «Trocken, windstill, helle Nacht» wird Mathis später notieren.

Die perfekten Bedingungen seien in diesem Jahr noch erfreulicher als sonst, findet Mathis. Weil Küssnacht zwei Jahre ohne Klausjagen ausharren musste, sei man heuer umso mehr «giggerig» gewesen, den Brauch endlich wieder durchführen zu können.

Ein Brauch, den die Küssnachter auch weitergeben. Zumindest den Buben. Unter den Iffeleträgern sind immer wieder kleine Knirpse zu sehen. «Die werden von Anfang an mitgeschleipft und wachsen so hinein», erklärt Experte Mathis das Erfolgsrezept.

Nur für die «echten Küssnachter»

Nach den ruhigen und besinnlichen Iffelen wird es wieder laut in Küssnacht. Die Trychler übernehmen. Insgesamt 1055 nehmen teil. «Rekord», sagt Mathis.

Zuerst erklingen die Senten, dann die Klopfen. Erstere klingen dumpfer, dafür tiefer, die zweiten heller und greller. Geehrt fühlen dürfen sich die Vordersten in der Reihe. Hansruedi Mathis weiss: «Wenn du ganz vorne trycheln willst, musst du ein echter Küssnachter sein.»