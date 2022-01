Sportanlage Luterbach: Einsprecher wehrt sich

Küssnacht Luterbach-Einsprecher wehrt sich gegen die Gerüchte im Dorf In Küssnacht wird erzählt, Bernhard Bachmann sei schuld daran, dass sich die Erneuerung der Sportanlage verzögere. Dieser widerspricht. Edith Meyer Jetzt kommentieren 13.01.2022, 19.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Visualisierung der Sportanlage Luterbach. Bild: PD

Im August des vergangenen Jahres machte der Küssnachter Bernhard Bachmann eine Einsprache gegen das Baugesuch Vision 21 zur Erneuerung der Sportanlage Luterbach. Wenige Wochen später, Ende Oktober, schrieb das Ressort Infrastruktur des Bezirks in einer Medienmitteilung: «Aufgrund einer Einsprache ist die Baubewilligung für die Erneuerung der Sportanlage noch ausstehend.»

Über die Festtage nun wurde offenbar auf inoffiziellem Weg bekannt, wer der Einsprecher ist. Bachmann hat seither unangenehme Erfahrungen gemacht: «Es stimmt mich besonders traurig, dass nicht nur ich, sondern auch meine Frau und meine Kinder öffentlich mit Falschinformationen angesprochen werden.» Eigentlich gelte doch das Kommissionsgeheimnis. «Es ist sehr belastend, wenn ständig Unwahrheiten über uns im Dorf erzählt werden.»

Bachmann ärgert sich besonders, dass er auf die erwähnte Medienmitteilung vom Oktober angesprochen wird. Der Bezirk suggeriere mit dem Schreiben, dass seine Einsprache der primäre Grund für die Verzögerungen im Bewilligungsprozess sei. Stossend findet er diese Aussage deshalb, weil ihm in einem Schreiben bereits am 13. September 2021 seitens Bezirks mitgeteilt wurde, dass er gar nicht zur Einsprache berechtigt sei.

Gewässerraum gemäss Verordnung nicht eingehalten

Was ist eigentlich passiert? Laut Bachmann hält sich der Bezirksrat nicht an die gesetzlichen Vorschriften der Gewässerschutzgesetzgebung. Seinen Unmut darüber hat er in seiner Einsprache kundgetan. Das vorliegende Bauvorhaben, die Sportanlage Luterbach, sei nicht zu bewilligen beziehungsweise anzupassen, da weder der Gewässerraum entlang des Giessenbachs nutzungsplanerisch festgelegt sei – und auch der Gewässerraum gemäss Gewässerschutzverordnung nicht eingehalten werde.

Weiter wird in der Einsprache festgehalten, dass der Bezirksrat in der Vergangenheit genügend Zeit gehabt hätte, seine Gewässerräume auszuscheiden. «Der Kanton hätte sogar Unterstützung angeboten. Andere Gemeinden und Bezirke haben dieses Angebot angenommen, und sie konnten dadurch die Gewässerräume für sich erfolgreich ausscheiden. Folglich kann der Bezirk keine «Sonderrechte» beantragen. «Es gilt, die Rechtsgleichheit zu wahren», sagt Bachmann.

«Ich bin nicht gegen die Erneuerung der Sportanlage», betont Bachmann. Tatsache sei aber, dass die Gewässerraumausscheidung im Bezirk Küssnacht noch nicht stattgefunden habe. «Kanton, Experten und Politiker haben den Bezirksrat schon lange darauf hingewiesen, eine behördenverbindliche und im zweiten Schritt eine grundeigentümerverbindliche Gewässerraumausscheidung zu machen», führt Bachmann weiter aus. Dieses Vorgehen habe sich in vielen anderen Gemeinden bewährt. «Deshalb könnte man meinen, wäre es doch logisch, wenn dies der Bezirk Küssnacht gleich gemacht hätte», so Bachmann.

Keine Baubewilligung wegen mangelhafter Baueingabe

Der Schriftenwechsel zwischen dem Ressort Infrastruktur des Bezirks und den zuständigen kantonalen Ämtern, welcher der «Bote»-Redaktion vorliegt, zeigt auf, dass nicht Bachmanns Einsprache den Bewilligungsprozess verzögert. Die Einsprache wird nämlich erst nach dem kantonalen Entscheid durch einen Bezirksratsbeschluss abschliessend behandelt.

Fakt ist, dass das Hin und Her zwischen Bezirk und Kanton den Bewilligungsprozess verzögert. Laut den dem «Boten» vorliegenden Unterlagen verweigerten die zuständigen Ämter bis jetzt ihre Zustimmung zum Luterbach-Projekt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Der Bezirk Küssnacht hat beispielsweise noch kein Gewässerrauminventar festgelegt, das führt zu Unsicherheiten bei den Bewilligungsverfahren für die betroffenen Bauherren. Einsprecher Bernhard Bachmann kritisiert hier, dass dadurch viele Grundeigentümer im Bezirk stark eingeschränkt seien.

Pläne müssen erneut ergänzt werden

Im Dezember verlangte das Amt für Raumentwicklung erneut eine Ergänzung der Unterlagen. So soll der Bezirk eine Intensitätskarte nach Massnahmen erarbeiten. Diese solle aufzeigen, wie sich das geplante Hochwasserschutzprojekt im Falle künftiger Hochwasserereignisse auf weitere Gebiete entlang des Giessenbachs auswirke. Weiter beantragte das kantonale Amt das Erarbeiten der Einsatzplanung für den Giessenbach und im Besonderen für die Retention der Einstellhalle. Auch verpflichtete der Regierungsrat den Bezirk Küssnacht letztes Jahr im Rahmen des sogenannten Handlungsbedarfs Fliessgewässer, eine gesamtheitliche Lösung für den Hochwasserschutz und die Revitalisierung am Giessenbach zu erarbeiten. Diese Lösung ist noch ausstehend.

Der zuständige Bezirksrat René Hunziker, Vorsteher des Ressorts Infrastruktur, wollte auf keine Fragen des «Boten der Urschweiz» eingehen. Er teilte lediglich mit, dass der frühestmögliche Baubeginn immer noch Ende des ersten Quartals 2022 sei. «Alles Weitere wurde bereits via Medien kommuniziert und hat Stand heute keine Änderungen erfahren», so Hunziker. Bis am 20. Januar muss das Ressort Infrastruktur den kantonalen Ämtern gegenüber Stellung nehmen und sich zum weiteren Vorgehen äussern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen