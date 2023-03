Sunnehof Immensee: Leiterin hat gekündigt

Immensee Mit der Strategie nicht einverstanden: Heimleiterin des «Sunnehof» hat gekündigt Béatrice Mathys, Leiterin des «Sunnehofs» in Immensee, hat ihre Kündigung eingereicht, weil sie mit der Strategie nicht einverstanden ist. Sie hat das Haus verlassen. Edith Meyer Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Das Alters- und Pflegeheim Sunnehof in Immensee wird vorerst wieder interimistisch geführt. Bild: PD

Seit der Pensionierung des «Sunnehof»-Leiters Josef Wechsler, der den Betrieb 32 Jahre lang führte, kommt es zum dritten Mal zu einem Heimleiterwechsel in Immensee.

In den letzten sieben Jahren war das Alters- und Pflegeheim durch Unruhen geprägt. Wechslers Nachfolger Nicolai Kern leitete den «Sunnehof» vom Februar 2016 bis Ende Mai 2017. Anfang März 2018 nahm Gerhard Ineichen seine Tätigkeit als Geschäftsführer in Angriff. Er blieb bis Ende Dezember 2021. Sowohl das Arbeitsverhältnis mit Kern wie auch das mit Ineichen wurde im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Bezirk beendet.

Nun verlässt nach eineinhalb Jahren Leiterin Béatrice Mathys das Haus. Sie reichte am 3. März der Aufsichtskommission «Sunnehof» ihre Kündigung ein. «Die Aufsichtskommission und Béatrice Mathys waren sich nicht mehr einig über die strategische Ausrichtung. Dies bewog sie dazu, die Kündigung einzureichen und den ‹Sunnehof› zu verlassen», heisst es in der Medienmitteilung des Bezirks Küssnacht. Béatrice Mathys war für eine Stellungnahme gestern nicht erreichbar. Mathys hatte im September 2021 vorübergehend die Leitung des Alters- und Pflegeheims Sunnehof übernommen. Die Stimmung im Haus war damals schlecht, wie eine Personalumfrage gezeigt hatte. Im November übernahm Mathys die Leitung definitiv. Dank ihrer Führungserfahrung sei es Mathys gelungen, wieder Ruhe in den Betrieb zu bringen und den «Sunnehof» in finanzieller und personeller Hinsicht zu stabilisieren.

«Man darf heute festhalten, dass der ‹Sunnehof› in vielen Bereichen gut aufgestellt ist», heisst es in der Medienmitteilung weiter. Die Stelle werde nun zur Besetzung neu ausgeschrieben.

Interimistisch übernimmt der stellvertretende Leiter «Sunnehof» und Leiter Pflege Alain Fässler das Amt. Mathys werde bis zum Ende ihres Arbeitsverhältnisses für gezielte Aufgaben und Sitzungen weiterhin zur Verfügung stehen.

Der Bezirk Küssnacht ist Träger des Heims mit seinen rund 90 Bewohnerinnen und Bewohnern. 2018 wurde die Aufsichtskommission, welche für die strategische Führung und die Aufsicht über den gesamten Betrieb des «Sunnehofs» zuständig ist, neu organisiert.

Bezirksrat Toni Schuler nimmt zu der bisherigen Umstrukturierung und den eingeleiteten Veränderungsprozessen im Alters- und Pflegeheim Sunnehof Stellung: «Wir haben vor eineinhalb Jahren eine Betriebs- und Organisationsanalyse gemacht. Darin wurden Handlungsfelder und Massnahmen definiert», sagt Schuler.

Es habe seither einschneidende Veränderungen im Aufbau und in der Ablaufstruktur des Betriebs gegeben. Als Beispiel nennt er, dass weniger Temporär-Personal angestellt wurde als in den vorhergehenden Jahren. «Bei den Personalkosten konnten so Einsparungen gemacht werden», sagt Schuler. Der Personalbestand sehe zurzeit gut aus. Bezirksrat Toni Schuler, der die Aufsichtskommission präsidiert, ist zufrieden und weist konkrete Verbesserungen aus. Die Auslastung des «Sunnehofs» habe sich im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. «Die Bettenauslastung ist stark gestiegen. Sie lag schon Ende letztes Jahr bei 94,25 Prozent. Aktuell ist der ‹Sunnehof› voll belegt», betont Schuler.

Ertrag von rund 75 000 Franken erwirtschaftet

Die gesteigerte Auslastung zeigt sich jetzt erstmals wieder in den Zahlen. «Wir haben 2022 ein Defizit von rund 327 000 Franken budgetiert und nun einen Ertrag von rund 75 000 Franken erwirtschaftet», führt Schuler aus.Die Zukunft des «Sunnehofs» sehe er positiv: «Wir sind strategisch auf einem guten Weg und wollen so weiterfahren.»

