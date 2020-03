Küssnacht: Planungsbüro für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung ist bestimmt Bei der Gesamtrevision der Nutzungsplanung des Bezirks Küssnacht steht nun fest, wer für die Planung verantwortlich zeichnet. 06.03.2020, 05.00 Uhr

(fi) Die Nutzungsplanung, bestehend aus Zonenplan, Baureglement und weiteren Planungsinstrumenten, sorgt im Bezirk Küssnacht seit längerem für Kopfzerbrechen. Bereits zwei Revisionsanläufe gingen bachab: Der eine Versuch scheiterte am 9. Juni 2013 an der Urne (54 Prozent Nein-Stimmen), der andere am 10. Februar 2019 (63 Prozent).