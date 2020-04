Küssnacht: Polizei nimmt mutmasslichen Einbrecher fest Die Kantonspolizei Schwyz hat in Küssnacht einen mutmasslichen Einbrecher festgenommen. Der 25-jährige Österreicher war mit einem entwendeten Mountainbike unterwegs. 12.04.2020, 14.47 Uhr

(zim) Am Samstag, 11. April, fiel einer Patrouille der Kantonspolizei Schwyz kurz nach 23.15 Uhr ein Mountainbikefahrer auf, welcher im Obdorf in Küssnacht ohne Licht und mit viel Gepäck fuhr. Bei der Kontrolle zeigte es sich, dass ein Teil des Gepäcks aus einem Einbruch stammen dürfte, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte.