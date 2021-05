Küssnacht Risse im Hallenboden «Kreuzmatt » – Feuerwehrfahrzeuge müssen ins «Exil» Der Hallenboden im Erdgeschoss des Mehrzweckgebäudes Kreuzmatt, in welchem die Stützpunkt Feuerwehr und der Rettungsdienst Küssnacht einquartiert sind, weist Risse auf und ist undicht. Die notwendigen Sanierungsarbeiten starten Mitte Juni 2021. 27.05.2021, 16.00 Uhr

(zim) Die Risse in der Betondecke des Hallenbodens des Mehrzweckgebäudes Kreuzmatt wurden teilweise mit Injektionen bearbeitet, was aber nicht den erwarteten Erfolg brachte. Das ist einer Medienmitteilung des Bezirks Küssnacht vom Donnerstag zu entnehmen. In der Folge habe eine spezialisierte Firma im Feuerwehrlokal eine Probefläche erstellt, welche sich bewährt habe.

Stefan Meier von der Stützpunkt Feuerwehr Küssnacht (links), und Josef Widmer, stv. Abteilungsleiter Infrastruktur, zeigen auf die Probefläche im Feuerwehrlokal, welche jetzt auf der gesamten Fläche eingebaut wird. Bild: PD

Gemäss Beschluss des Bezirksrats wird jetzt der Hallenboden in den Lokalen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes auf einer Gesamtfläche von 800 Quadratmetern mit einer rissüberbrückenden Applikation beschichtet, damit der Boden in Zukunft dicht ist, heisst es in der Mitteilung weiter. Die budgetierten Kosten belaufen sich laut Josef Widmer, stv. Abteilungsleiter Infrastruktur des Bezirks, auf 85'000 Franken.

Rettungswagen bleibt vor Ort

Die Sanierungsarbeiten beginnen am 14. Juni 2021 und dauern zwei bis drei Wochen. Während dieser Zeit müssen alle Fahrzeuge und das Material der Stützpunkt Feuerwehr in die Eishalle Ebnet ins «Exil». Der Rettungswagen bleibt aber weiterhin beim Mehrzweckgebäude Kreuzmatt stationiert, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die abgesperrte Fläche (grün markiert) vor der Eishalle Ebnet sowie die Zufahrt (blau markiert) müsen jederzeit freigehalten werden. Bild: PD

Laut Stefan Meier von der Stützpunkt Feuerwehr Küssnacht werden die Fahrzeuge und das Material am 10. Juni vom Feuerwehrlokal in die Eishalle Ebnet verlegt. Damit die Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen auch im «Exil» schnell und sicher agieren kann, sei es wichtig, dass die Zufahrt zur Eishalle Ebnet und die abgesperrte Fläche zu jeder Tages- und Nachtzeit frei sind.