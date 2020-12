Küssnacht Schwyzer Verwaltungsgericht stützt Küssnachter Initiativkomitee – Entscheid des Bezirksrates aufgehoben Im Bezirk Küssnacht SZ können die Stimmberechtigten voraussichtlich doch über die Initiative «Neue Zentrumsgestaltung» abstimmen. Das Verwaltungsgericht habe festgestellt, dass das Begehren der Bezirksgemeindeversammlung vorgelegt werden müsse, teilt der Bezirksrat am Donnerstag mit. 17.12.2020, 11.43 Uhr

(sda) Der Bezirksrat hatte die Initiative für ungültig erklärt, weil sich die Stimmberechtigten nicht mittels einer Initiative in ein laufendes oder abgeschlossenes Baubewilligungsverfahren einmischen dürften. Eine Initiative sei kein Behelf in einem solchen Verfahren.

Nach Angaben des Bezirksrats stellte das Verwaltungsgericht fest, dass die Initiative einen ausgearbeiteten Entwurf darstelle und deswegen binnen sechs Monaten der Bezirksgemeindeversammlung vorgelegt werden müsse. Als möglichen Termin nennt der Bezirksrat den 12. April 2021.

Küssnacht will sein Zentrum neu gestalten. Die Initiative fordert mehr Grünraum. Würden die Stimmberechtigten dem zustimmen, müsse ein neues Projekt ausgearbeitet und öffentlich aufgelegt werden, teilte der Bezirksrat mit. Dies dürfte zu Verzögerungen und höheren Kosten führen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig.

Die folgenden Visualisierungen zeigen, wie sich das Initiativkomitee das neue Dorfzentrum vorstellt: