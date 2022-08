Küssnacht Seegemeinde plant ein grosses Kinder- und Jugendfest Im Juni 2023 soll zum ersten Mal in Küssnacht ein Fest für die Kinder und Jugendlichen stattfinden. Für die Durchführung sind freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht. 25.08.2022, 22.30 Uhr

Vier verschiedene Welten sollen die jungen Gäste des geplanten Kinder- und Jugendfestes antreffen. Tagsüber werden in den Aktiv-, Sport-, Kreativ- und Wasserwelten zahlreiche Attraktionen stattfinden, wie es in einer Mitteilung heisst. Am Abend werden im Jugendhaus Oase Konzerte für Jugendliche der 1. bis 3. Oberstufe durchgeführt.