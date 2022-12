Küssnacht Vom Tod und der Tierliebe: So läuft die Arbeit im ersten Tierkrematorium der Zentralschweiz ab Immer mehr Leute wollen ihre Haustiere einäschern lassen. Möglich ist dies im Tierkrematorium Rosengarten in Küssnacht. Seit einigen Wochen werden hier Hunde, Katzen und bald sogar Pferde kremiert. Tobias Söldi Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hinter einem Guckloch, das etwa so gross wie ein Fünfliber ist, züngeln die Flammen. Eine halbe Stunde dauert die Einäscherung eines kleinen Tieres, eineinhalb Stunden die eines grossen Hundes. Am Ende bleibt nicht mehr viel übrig: ein Häufchen Asche, ein paar Knochenreste, die dann gemahlen und in eine Urne gegeben werden.

Das Feuer ist nur durch ein kleines Fenster zu sehen. Bild: Eveline Beerkircher (15. Dezember 2022)

«Zwischen Menschen und ihren Haustieren kann eine enorm starke Bindung entstehen», sagt Peter Fretz mit sanfter Stimme, während er durch das Krematorium am Rand des Industriegebiets von Küssnacht führt. Der 70-jährige Chamer ist Geschäftsführer des Tierkrematoriums Rosengarten, dem ersten in der Zentralschweiz. Seit November werden dort zehn bis 15 Tiere pro Tag kremiert.

«Haustiere werden immer mehr zu Familienmitgliedern. Vielen ist es darum wichtig, ihnen einen würdevollen Abschied zu ermöglichen.»

Geschäftsführer Peter Fretz. Bild: Eveline Beerkircher (15. Dezember 2022)

Die jahrelangen Begleiterinnen und Begleiter nach ihrem Tod in einer Tierkadaversammelstelle abzugeben, wo sie zu Tiermehl verarbeitet werden – eine «Horrorvorstellung» für Leute wie Fretz, der mit Hunden und Katzen aufgewachsen ist und seit 30 Jahren in der Tierkremation tätig ist. Private Erdbestattungen sind nur bei Tieren bis zehn Kilogramm erlaubt, und der Platz auf Tierfriedhöfen – in der Region gibt es einen in Emmenbrücke – ist beschränkt.

Der Tod ist versteckt

Von den Flammen, dem Rauch und dem Tod kriegt man im Krematorium Rosengarten indes nicht viel mit: Sie sind hinter die dicken Betonmauern und die silbern glänzenden Schiebetüren der Kremationsöfen verbannt. Zwei Stück stehen in der Industriehalle. Der kleinere ist für Tiere bis 80 Kilogramm konzipiert. Meerschweinchen, Katzen, Hunde, zählt Fretz auf, sogar Schlangen und Koi-Fische habe man darin schon kremiert.

Der kleinere der beiden Kremationsöfen. Bild: Eveline Beerkircher (15. Dezember 2022)

Der zweite, grössere Kremationsofen ist für Pferde und andere Equiden ausgelegt, wird jedoch frühestens Ende Januar in Betrieb gehen. Die massigen Tiere werden dann mit Hilfe eines an der Decke befestigten Krans auf einen fahrbaren Ofenboden gelegt, welcher in den Ofen geschoben wird. «Es gibt so viele Pferde in der Schweiz», sagt Fretz. «Ihre Kremation ist ein wachsendes Bedürfnis.»

Der Kremationsofen für grössere Tiere wie Pferde oder Maultiere. Bild: Eveline Beerkircher (15. Dezember 2022)

Fast geräuschlos geht der Kremationsofen für die Kleintiere seiner Arbeit nach, nur ein leises Rauschen ist zu hören. Auch riechen tut man nichts: Die Abluft wird mittels einer Anlage gefiltert, sodass am Ende nur etwas Dampf das Gebäude verlässt. Die Öfen werden dabei per Knopfdruck mit Gas auf mehr als 850 Grad erhitzt – so heiss, dass die Tiere von allein Feuer fangen.

Familienunternehmen Hinter dem Tierkrematorium Rosengarten stecken drei Parteien: die Familie Fretz mit Geschäftsführer Peter Fretz; Familie Hartmann Imgrüt, die seit 2001 im Bernischen Kirchberg ein Tierkrematorium betreibt und Pionierin in der Pferdekremation ist, sowie die Familie Nietfeld aus Deutschland, die dort im Jahr 2002 das erste Tierkrematorium gegründet hat. Gemeinsam haben sie im Mai 2021 die Tierkrematorium Rosengarten AG gegründet und im Januar 2022 mit den Arbeiten begonnen. Fretz ist trotz Pensionsalter eingestiegen, um seine Erfahrungen in der Branche und sein Netzwerk in der Zentralschweiz einzubringen, wobei er sein Engagement als Starthilfe sieht und den Rückzug mittelfristig bereits ins Auge gefasst hat. (tos)

Emotionale Arbeit

Ein paar Räume weiter ist der industrielle Charakter verschwunden. Auf den Tischchen im Empfangsraum und den Sitzungszimmern brennen Kerzen, eine Kleenex-Box liegt bereit, an der Wand hängt das Bild eines von Sonnenlicht durchfluteten Waldes. «Wir versuchen hier, die Emotionen der Leute ein wenig abzufangen», erklärt Fretz. Meistens holt das Team die verstorbenen Tiere zwar in der Tierarztpraxis ab, immer wieder kämen aber auch Leute direkt ins Tierkrematorium, das verstorbene Haustier in einer Tasche, voller Trauer oder manchmal auch Wut über den Verlust.

Gedämpftes Licht sorgt für Atmosphäre im Empfangsraum. Bild: Eveline Beerkircher (15. Dezember 2022)

Dann müssen Fretz und sein Team – insgesamt acht Personen – nicht nur Formalitäten klären, sondern sind auch Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter. Man versuche in den Gesprächen, Zuversicht zu schaffen, auf die schönen Erinnerungen und die mit dem Haustier geteilte Zeit zu fokussieren, erzählt Fretz. Aus Erfahrung weiss er:

«Der Schmerz wird sich in Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit wandeln.»

Die Kremation sei dabei einer von vielen Schritten im Trauerprozess, wenn auch ein wichtiger. Wer will, kann sogar in einem eigens dafür eingerichteten Raum ein letztes Mal sein aufgebahrtes Tierchen streicheln und sich verabschieden – und dann durch ein Fenster beobachten, wie es im Ofen verschwindet. «Manchen ist das wichtig: Mit eigenen Augen zu sehen, dass ihr Haustier kremiert wird.»

Hier können sich die Besitzerinnen und Besitzer von ihren Tieren verabschieden. Bild: Eveline Beerkircher (15. Dezember 2022)

Der Umgang mit den Hinterbliebenen ist nicht immer einfach. Während die einen die Kremation sachlich angehen, hätten andere grosse Mühe, loszulassen, erzählt Fretz. «Das nimmt mich immer wieder emotional mit.» Ausserdem müsse man sehr feinfühlig sein, spüren, ob und worüber das Gegenüber reden möchte. Besonders schwierige Fälle bespricht das Team ausserdem nachträglich. Fretz betont die Abgrenzung: «Ich muss den Verlust der anderen als deren Schicksal akzeptieren, mit dem sie selbst fertig werden müssen.»

Geschäft mit Potenzial

Die Tierkremation ist aber nicht nur eine emotionale Angelegenheit, sondern auch ein Geschäft. In der Schweiz leben gemäss Bundesamt für Statistik etwa 1,7 Millionen Katzen, mehr als eine halbe Million Hunde und etwa 80'000 Pferde. Und alle müssen irgendwann entsorgt, bestattet oder eingeäschert werden. «Der Wunsch der Leute, ihre Vierbeiner auch in der Region einäschern zu lassen, war deutlich zu vernehmen», sagt Fretz. Die nächsten Tierkrematorien befinden sich in den Kantonen Aargau, Bern und Zürich.

Dafür sind die Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer auch bereit, etwas zu zahlen: Eine Einzelkremation einer Katze kostet etwa 200 Franken, in einer Sammelkremation – zusammen mit anderen Haustieren, wobei dann die Asche in ein Gemeinschaftsgrab gegeben wird – etwas weniger. Für ein Pferd muss je nach Gewicht bis zu 2700 Franken berappt werden. «Vielen Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern ist es das einfach wert», sagt Fretz.

Die Asche kann in Urnen mit nach Hause genommen werden. Bild: Eveline Beerkircher (15. Dezember 2022)

Im Regal hinter seinem Rücken sind Urnen und Andenken ausgestellt, die der Rosengarten zum Verkauf anbietet: Pfotenabdrücke, herzförmige, mit Edelsteinen geschmückte Urnen, solche in Gestalt von kleinen Hunden oder Katzen, oder – besonders beliebt, wie Fretz festgestellt hat – kleine Amulette zum Umhängen. Damit das Haustier auch nach seinem Tod und der Kremation in der Nähe seiner Liebsten sein kann.

Video: Pilatus Today

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen