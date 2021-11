Küssnacht: Leck am Wärmespeicher in Haltikon entdeckt

Küssnacht Wasser muss entleert werden: Leck am Wärmespeicher in Haltikon entdeckt Aus dem Wärmespeicher des Agro Energiezentrums Rigi AG müssen 18 Mio. Liter Wasser entleert werden. Edith Meyer Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Der Wärmespeicher des Agro Energiezentrums in Haltikon muss entleert werden. Bild: PD

Vor einigen Tagen ist während einer Inspektion der Anlage in Haltikon ein Wasserleck am Wärmespeicher aufgefallen. «Solch eine Information verbreitet sich schnell, jedoch löst das bei uns keine weiteren Bedenken aus», sagt Philip Reichmuth von der Agro Energiezentrum Rigi AG dazu.

Der Betrieb werde dadurch weder eingeschränkt, noch bestehe durch den Vorfall Gefahr für Mensch, Natur oder Tier. «Selbstverständlich wird momentan an der Lösung gearbeitet und nach der Ursache gesucht», betont Reichmuth. Im Moment sieht es so aus, dass das Leck am Boden des Fernwärmespeichers aufgetreten ist und somit das gesamte Wasser aus dem Speicher entleert werden muss. Dieses Vorhaben ist bewilligungspflichtig und erfolgt in Absprache mit den Umweltbehörden. Die Einleitbedingungen werden dabei streng überwacht.

Alle Schweissnähteeinzeln geröntgt

Wie es zu diesem unglücklichen Vorfall kam, sei noch nicht bekannt. Beim Bau wurden alle Schweissnähte einzeln geröntgt und die Dichtigkeit während der sogenannten Standprobe getestet. Dabei wurde der Speicher langsam befüllt und die Standfestigkeit sowie die Dichtheit geprüft, bevor die Isolation folgte. Im Wasserturm befinden sich bei voller Kapazität rund 18000m3 reines Wasser (18 Mio. Liter Wasser). Dies entspricht laut der Wasserversorgung Küssnacht WKG etwa dem Verbrauch des Bezirks Küssnacht in der sparsamsten Woche des Jahres, wobei der maximale Verbrauch auch einmal dem doppelten entsprechen kann. «Das ist natürlich ärgerlich, aber nicht weiter bedenklich. Im Wärmespeicher befindet nichts als Wasser», sagt Reichmuth weiter.