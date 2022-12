Küssnacht: Wasserversorgung rüstet sich für Blackout

Küssnacht Wasserversorgung Küssnacht rüstet sich für einen möglichen Blackout Was, wenn bei der Wasserversorgung der Strom ausfällt? Es gäbe kein Trink- und Löschwasser mehr. Darum muss investiert werden. Edith Meyer Jetzt kommentieren 17.12.2022, 21.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sehen mobile Notstromaggregate aus. Wegen der befürchteten Energiemangellage übersteigt die Nachfrage das Angebot bei Weitem. Bild: Peter Schneider/Keystone

«Auch in der Schweiz kann es zu schweren Störungen der Wasserversorgung kommen, wie die Hitze- und Trockenheitsereignisse der Sommer 2003, 2015 und 2018 gezeigt haben», sagt Hans Lüthold, Präsident der Wasserversorgung Küssnacht WKG. Er sehe aber auch ein Gefahrenpotenzial durch Cyberangriffe auf Energieversorger, durch Vandalismus, Wasserverunreinigungen, Baustellenschäden oder kommende Hitzewellen. Darum rüstet sich die Wasserversorgung Küsnacht für einen möglichen Blackout.

«Die Trink- und Löschwasserversorgung muss unbedingt auch in Krisenzeiten gewährleistet sein», betont Lüthold. Seit dem Krieg in der Ukraine fürchten viele den Blackout, den Totalausfall in der Stromversorgung.

Rund 200 000 Franken für Notstromaggregate

Um in diesem Fall mindestens einen reduzierten Betrieb der Wasserversorgung gewährleisten zu können, wird die Beschaffung von Notstromaggregaten von der WKG als dringend eingestuft. «Wir sind langfristig auf gutem Weg. Wir investieren um die 200 000 Franken in zwei mobile Notstromaggregate», führt Lüthold aus.

Der Immenseer Markus Kälin ist Mitglied der WKG-Verwaltung und technischer Projektleiter. Er ist zuständig für die Beschaffung der Anlagen und hat das Einsatzkonzept erarbeitet. Das grosse Notstromaggregat 310 kVA wird für das Seewasserpumpwerk Merlischachen angeschafft. Das kleinere mit 60 kVA kann für die verschiedenen Reservoirs mit Aussensteckdose eingesetzt werden.

«Wir rüsten uns damit für den Winter 2023. Das erste Notstromaggregat aus den USA erhalten wir im kommenden März, das zweite im Juni», sagt Lüthold.

Das wichtigste Lebensmittel ist Trinkwasser

Trinkwasser ist das wichtigste aller Lebensmittel. Die Trinkwasserversorgung gilt als systemrelevant und wird als kritische Infrastruktur eingestuft. «Zur Überwachung, zur Aufbereitung und zum Transport von Trink- und Löschwasser brauchen wir 365 × 24 Stunden Strom», so Lüthold.

Dabei spiele es keine Rolle, ob das Wasser aus dem See oder aus der Quelle stamme. Denn es braucht dazu im Bezirk Küssnacht Dutzende von Pumpen, Hygienisierungsanlagen und Steuerungseinheiten, damit das Trink- und Löschwassernetz durchgehend funktioniert.

In Küssnacht werden beispielsweise 3 200 000 Liter Wasser pro Tag verbraucht. «Bei einem Notfall können wir mit den beiden Notstromaggregaten zwei Drittel des Wasserbedarfs im Bezirk Küssnacht sicherstellen», sagt Lüthold. Bei einer schweren Mangellage müssen Kanton, Bezirk und die Wasserversorgung Küssnacht bereit sein, die Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen.

«Die Koordination der Massnahmen auf Bezirksebene wird vom Bezirksführungsstab übernommen», sagt Lüthold. Bei einem Blackout trete das Ereignis jedoch ohne Vorwarnung und Vorbereitung auf. «Mit unseren Massnahmen kann die Trink- und Löschwasserversorgung durchgehend und für das ganze Netz sichergestellt werden», so Lüthold.

Wasser nach vier Tagen Laut dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung BWL muss die Bevölkerung gemäss Verordnung in schweren Mangellagen ab dem vierten Tag mindestens vier Liter Trinkwasser pro Tag und Person erhalten. Die Krisenorganisation der Gemeinden betreibt diese Notversorgung, bis die Wasserversorgung über das Netz wieder normal funktioniert. (em)

Kluger Rat – Notvorrat Mit einem Notvorrat, zu dem auch Trinkwasser gehört, muss sich die Bevölkerung in den ersten drei Tagen selber mit Wasser versorgen können. Grund: Ohne Essen kann man 30 Tage auskommen, ohne Wasser nur drei. Auch wenn in der Schweiz grundsätzlich unbegrenzt sauberes Trinkwasser fliesst, empfiehlt der Bund einen Vorrat von neun Litern Mineral pro Person. (em)

Was ist ein Blackout? Von einem Blackout spricht man, wenn der Strom grossflächig und langfristig ausfällt. Wenn der Strom nur wenige Stunden in einzelnen Regionen ausfällt, spricht man von einem klassischen Stromausfall. Das haben schon viele erlebt. Um einen Blackout handelt es sich erst, wenn ganze Regionen, Länder oder mehrere Länder über Stunden und bis zu mehreren Tagen ohne Strom sind. (em)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen