Kugelfangsanierung: Werden Zögerer-Gemeinden nicht bevorteilt?

Kugelfangsanierung Was tut der Kanton, um «Zögerer»-Gemeinden nicht zu bevorteilen? Ab 2024 zahlt der Bund mehr Geld an die Kugelfangsanierungen. Ein Vorstoss verlangt nun Auskunft darüber, was der Kanton Schwyz unternimmt, damit «Zögerer» nicht besser fahren als kooperative Gemeinden.

Ein Überblick der Kugelfänge in Innerschwyz zeigt, wo noch saniert (rot= und wo Untersuchungen (blau) durchgeführt werden müssen. Bild: Thomas Rauber

Die laufende Sanierung der Kugelfänge wird im Kanton Schwyz erneut zum Politikum. Total sind im Kanton nicht weniger als 125 Kugelfänge im Kataster der belasteten Standorte aktenkundig. Die bleiverseuchten Kugelfänge aller Schiessanlagen müssen seit Jahren saniert werden.

In den Gemeinden wurden deshalb seit 2009 viele Anlagen instandgestellt. Insgesamt 63 Schiessanlagen auf Kantonsgebiet wurden inzwischen saniert, 30 davon liegen in Innerschwyz. 17 weitere auf Kantonsgebiet müssen noch saniert werden, davon befinden sich allein im inneren Kantonsteil 14 Anlagen (siehe Karte). Zwei Standorte werden überwacht, und zwei müssen noch untersucht werden.

Saniert werden müssen Schiessanlagen in Schwyz, Steinen, Stattel, Oberiberg, Morchschach, Alpthal, Illgau und Gersau, während in den grösseren Gemeinden wie Schwyz (zum Teil), in Arth und in Ingenbohl – diese Arbeiten schon erledigt wurden. Bis 2009 zahlte der Bund 40 Prozent an die 300-Meter-Stände und der Kanton 30 Prozent. Mittlerweile gibt es nur noch 8000 Franken pro Scheibe vom Bund. Das soll ab 2024 nun aber wieder ändern, wie der «Bote der Urschweiz» bereits im Mai berichtete.

Damit werden Gemeinden, die sich an die vorgegebenen Fristen halten, finanziell benachteiligt. «Schlamper», welche erst jetzt mit der Umsetzung des Auftrags beginnen, sollen ab 2024 nämlich nicht mehr nur 8000 Franken pauschal pro Scheibe erhalten, sondern vom Bund wieder mit 40 Prozent der Kosten entschädigt werden.

Der Kanton soll für Gleichbehandlung sorgen

Für die einzelnen Gemeinden geht das ins Geld, wie SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm für seine Gemeinde errechnete. Demnach wäre Vorderthal mit dem neuen Bundesrecht viel günstiger gekommen. «Der Gemeinde entgingen», schreibt Diethelm in einer soeben eingereichten Interpellation, gesamthaft über 42700 Franken, «und das nur, weil die Gemeinde den Schiessstand innerhalb der gesetzlichen Frist saniert hat».

Schon im vergangenen Mai riet Kilian Aregger, der Zuständige Schwyzer Sachbearbeiter Altlasten im Amt für Umwelt, deshalb den Gemeinden, in dieser Sache noch zuwarten. «Das Bundesamt für Umwelt sowie das kantonale Amt für Umwelt und Energie empfehlen den Gemeinden mit vergleichsweise kleinen Kugelfanganlagen, die Revision des Umweltschutzgesetzes abzuwarten», sagte er im «Boten».

Hier hakt Diethelm nun mit seinem Vorstoss ein. Er will von der Regierung unter anderem wissen, ob «mit Blick auf eine offensichtliche finanzielle Ungleichbehandlung die Möglichkeit respektive der politische Wille besteht», dass der Kanton «rückwirkend» die Beteiligung anpasst. Konkret regt er an, dass der Kanton die zeitweise Reduktion der Bundesunterstützung von damals 40 auf 30 Prozent ausgleicht. Diese Reduktion soll, so Diethelm, «im Sinne einer Gleichbehandlung» vom Kanton «aufgefangen und den jeweiligen Standorten und Gemeinden zurückerstattet» werden.

