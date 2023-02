Roger Federer schwebt durch die Luft – für Künstler Ugo Rondinone

Kunst Roger Federer schwebte für Brunner Künstler Ugo Rondinone durch die Luft Für eine Ausstellung an der Biennale in Venedig hat der Brunner Künstler Ugo Rondinone mit Weltstar Roger Federer zusammengearbeitet. Silvia Camenzind Jetzt kommentieren 02.02.2023, 14.58 Uhr

Der schwebende Roger Federer entsteht, noch fehlt die wolkenblaue Körperhülle. Screenshot: Instagram

Im Sommer des letzten Jahres stellte der Brunner Künstler Ugo Rondinone während der Biennale in Venedig aus. Die Einzelausstellung des inzwischen 58-jährigen Künstlers in der Scuola Grande di San Giovanni Evangelista hiess «burn shine fly» und war vom 20. April bis zum 17. September zu bestaunen.

In dieser Ausstellung schwebten sieben Wolkenkörper am Himmel der Kirche, ein faszinierender Anblick. Nun gibt Roger Federer auf Instagram bekannt, dass er einer dieser blauen Himmelskörper ist. Er habe während der letzten zwei Jahre die einmalige Gelegenheit gehabt, mit dem Landsmann und famosen Künstler Ugo Rondinone zusammenzuarbeiten. Er habe Kunst auf einer tieferen Ebene kennengelernt, meint der zurückgetretene Tennisstar.

Federer schwärmt von einer «unglaublichen Erfahrung». Laut «Blick» lernte Federer den weltbekannten Künstler durch einen gemeinsamen Freund kennen. Da Rondinone zu diesem Zeitpunkt an der Ausstellung in Venedig arbeitete, bat er Federer, als eines der Modelle zu fungieren. In der Folge verliess der ehemalige Tennisprofi seine Komfortzone, liess seinen Körper scannen, danach schwebte er an Seilen im Raum, nur mit Badekappe und Slip bekleidet. Wie schon der sportliche Abschied wurde auch dieses Kunsterlebnis in Federers Dokumentarfilm verewigt.

