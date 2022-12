Drogenparty in Lachen: Fünf Personen landen vor Gericht

Lachen 16-Jährige stirbt an Drogenparty – nun landen fünf Personen vor Gericht Die Staatsanwalt verlangt Gefängnisstrafen, weil Mitfeiernde und Hausbesitzer in Lachen den Tod einer 16-Jährigen nicht verhindert hatten. Ruggero Vercellone Jetzt kommentieren 16.12.2022, 08.48 Uhr

Einen tragischen Ausgang nahm am 2. August 2020 eine mehrtägige Party in einem Wohnhaus in Lachen. An der Feier, an der mindestens 15 Personen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren teilgenommen hatten, starb ein damals 16-jähriges Mädchen. Sie verlor ihr Leben, nachdem sie nebst Alkohol, Medikamenten und Cannabis auch eine Morphinmischung eingenommen hatte und nicht rechtzeitig in ärztliche Behandlung gebracht worden war.

Die 16-Jährige hatte das Morphingemisch aus einer Petflasche getrunken, die vom Hauptangeklagten für den Eigenkonsum mitgebracht worden war. Wenig später wurde sie krank. Sie wurde bleich, zuckte beim Atmen, und Speichel lief aus ihrem Mund. Einige Mitfeiernde sahen das und kümmerten sich um sie, indem sie regelmässig ihren Puls kontrollierten. Weiteres unternahmen sie nicht.

Am Abend begab sich das Mädchen in die Gartenlaube, wo sie sich auf eine mit Decken und Kissen unterlegte Holzpalette legte und schlief. Nach einer mehrstündigen Agoniephase, bei der sie nicht mehr ansprechbar war, verstarb sie in den frühen Morgenstunden an einer zentralen Atemlähmung. Zum Zeitpunkt ihres Todes hatte sie eine Konzentration an Morphin intus, die tödlich war.

Massnahme statt Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren

Hauptangeklagt wurde ein heute 25-jähriger Schweizer. Der damals stark Morphin konsumierende junge Mann hatte das tödliche Morphingemisch mitgenommen. Ihm warf der Staatsanwalt im Wesentlichen vorsätzliche, eventuell fahrlässige Tötung durch Unterlassung vor. Er habe es ermöglicht, dass das Mädchen das Gemisch aus der von ihm unbeaufsichtigten Petflasche getrunken habe. Zudem habe er es unterlassen, dafür zu sorgen, dass das Opfer in ärztliche Behandlung kam, obwohl er über die Gefährlichkeit der Droge gewusst habe und den kritischen Zustand des Mädchens erkannt habe.

Für den vorbestraften Mann, der sich nächste Woche in einem weiteren Prozess wegen weiterer Delikte (vorwiegend gegen das Betäubungsmittelgesetz) zu verantworten hat, verlangte der Staatsanwalt eine Gesamtstrafe von neuneinhalb Jahren sowie eine Busse von 1000 Franken. Die Freiheitsstrafe soll zugunsten einer Massnahme für junge Erwachsene aufgeschoben werden, die er bereits angetreten hat. Dort absolviert er eine Lehre.

Er lebe inzwischen drogenfrei, sagte der Beschuldigte: «Was an diesem Abend passierte, ist eine Tragödie.» Er habe gesehen, dass sich viele um das Mädchen gekümmert hätten, damals aber selbst nicht reagiert. Heute bereue er das zutiefst.

Angeblich nicht bemerkt, wie schlecht es um das Mädchen stand

Vor dem Strafgericht standen am zwei Tage dauernden Prozess gestern auch die 46-jährige Hausbesitzerin, ihr gleichaltriger Ehemann, ihr heute 20-jähriger Sohn sowie ein 21-jähriger Partygänger. Die drei Italiener und der Schweizer wurden vor allem der Unterlassung der Nothilfe angeklagt.

Alle Beschuldigten seien für den Tod des Mädchens verantwortlich, sagte der Staatsanwalt: «Sie alle haben trotz deutlicher Signale Hilfe verweigert – aus Angst vor unbequemen Fragen durch die Polizei.» Die Mutter und der Vater hätten das Opfer in der Gartenlaube in die Seitenlage gelegt, obwohl es bereits röchelte, nicht ansprechbar war und panikartig atmete. Ihr Sohn sowie der 21-jährige Schweizer hätten – beide unter Drogeneinfluss – ebenfalls nichts getan, obwohl sie sahen, wie das Mädchen Hilfe benötigte.

Laut Staatsanwalt soll die Frau mit einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten (18 davon bedingt auf zwei Jahre), ihr Mann mit einer auf zwei Jahre bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten und der Sohn mit einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten (davon 12 Monate bedingt auf zwei Jahre) sowie einer Busse von 300 Franken bestraft werden. Alle drei sollen zudem für fünf Jahre des Landes verwiesen werden.

Alle drei wollten sich zur Sache vor dem Strafgericht nicht mehr äussern. Sie verlasen einen Zettel, worin sie eine Schuld am Tod des Mädchens zurückwiesen, da sie nicht bemerkt hätten, wie schlecht es ihr ging. Laut Staatsanwalt habe man sehr wohl darüber geredet, ja sogar gestritten, ob das Mädchen ins Spital eingeliefert werden solle.

Schliesslich beantragte der Staatsanwalt für den 21-jährigen Schweizer eine auf zwei Jahre bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten. Er selbst konnte sich nicht mehr gross an den Abend erinnern. Er habe die Ambulanz gerufen. Da war das Mädchen allerdings bereits verstorben.

Der Prozess wird heute Freitag mit den Plädoyers der Verteidiger fortgesetzt.

