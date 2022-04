Benzin ausgelaufen nach Selbstunfall bei Autobahneinfahrt

Lachen Benzin ausgelaufen nach Selbstunfall – die Autobahneinfahrt war für eine Stunde gesperrt Ein Lenker verlor die Beherrschung über sein Fahrzeug in der Autobahnauffahrt Lachen Richtung Zürich. Das Auto wurde so stark beschädigt, dass Benzin auslief. 30.04.2022, 23.30 Uhr

Beim Unfall lief Benzin aus. Bild: pd

Die Autobahneinfahrt in Lachen in Fahrtrichtung Zürich war am Samstagabend um 17.45 Uhr für gut eine Stunde gesperrt. Denn ein 32-jährige Autofahrer verlor beim Beschleunigen in der Autobahneinfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er prallte in einen Pfosten, in die rechtsseitige Leitplanke und schliesslich frontal in die linksseitige Leitplanke. Das Fahrzeug wurde deshalb so stark beschädigt, dass Benzin auslief. Die Feuerwehr Lachen fing den auslaufenden Treibstoff aus und reinigte die Fahrbahn. Verletzt wurde beim Unfall niemand. (se)