Bootswerft bei Brand in Lachen vollständig zerstört

In einer Bootswerft in der Seestrasse in Lachen ist kurz nach Mitternacht ein Brand ausgebrochen. Das Gebäude sowie die darin gelagerten zehn Boote und drei Fahrzeuge wurden beim Brand vollständig zerstört.

(zim/sda) In der Nacht auf Dienstag ist kurz nach Mitternacht in einer Bootswerft an der Seestrasse in Lachen ein Brand ausgebrochen. Aufgrund des beissenden Rauches und der Geruchsimmissionen hat die die Kantonspolizei Schwyz die Bevölkerung von Lachen zunächst gebeten, die Türen und Fenster zu schliessen. Aktuell durchgeführte Luftmessungen verliefen negativ, weshalb die Fenster wieder geöffnet werden können.

Ein Kranführer von einer Baustelle unweit des Brandplatzes musste am Dienstagmorgen wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung hospitalisiert werden. Er konnte das Spital nach der medizinischen Behandlung bereits wieder verlassen.

Blick auf die vom Feuer völlig zerstörte Bootswerft. (Bild: Kapo Schwyz, Lachen, 20. August 2019)

Durch den Brand sind die Bootswerft sowie rund zehn darin eingelagerte Boote, aber auch Fahrzeuge und andere Gegenstände zerstört worden. Die Höhe des Sachschadens kann laut Polizeiangaben noch nicht beziffert werden.

Es sind Ermittlungen im Gange, wo der Brand ausgebrochen sei. Bei den Ermittlungen zur Brandursache wird die Kantonspolizei Schwyz vom Forensischen Institut Zürich unterstützt.

Löscharbeiten bei der brennenden Bootswerft. (Bild: Kapo Schwyz, Lachen, 20. August 2019)

Trotz der Entwarnung durch die Polizei war für einen Teil der Lachener Kinder ein Schulbesuch unzumutbar. Wie die Gemeinde auf ihrer Homepage schreibt, fällt der Unterricht für die Klassen in den Provisorien und im Seefeld aus. Unterrichtet wird aber im Schulhaus 1936. Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können, werden dort betreut.

Im Einsatz standen während der Nacht rund 180 Einsatzkräfte der Feuerwehren von Lachen, Altendorf, Galgenen, Schübelbach, die Stützpunktfeuerwehren von Pfäffikon und Einsiedeln, der Seerettungsdienst Pfäffikon sowie das Amt für Umweltschutz.