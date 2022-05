Lachen Bruterfolg für Störche Marina und Portus Innerhalb von vier Tagen schlüpften die vier Storchenjungen in Lachen. Etwa 32 Tage wurden die Eier von den Eltern bebrütet. Urs Attinger/ Nadine Annen Jetzt kommentieren 07.05.2022, 08.30 Uhr

Am Abend des 3. Mai schlüpfte der erste Jungstorch des Lachner Storchenpaares Marina und Portus aus seinem Ei. Tags darauf am frühen Morgen erblickte dann ein Geschwisterchen das Licht der Welt. Am Donnerstag schlüpfte Küken Nummer drei, und heute war das Quartett komplett.