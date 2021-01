Lachen E-Bike-Fahrer bei Kollision mit Auto lebensbedrohlich verletzt Beim Linksabbiegen ist eine Autofahrerin mit einem entgegenkommenden E-Bike-Lenker kollidiert. Der 32-jährige Mann erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. 22.01.2021, 09.03 Uhr

(zim) Am Donnerstag, 21. Januar 2021, erlitt ein Eine 45-jährige Autofahrerin wollte am Donnerstag, 21. Januar, um 18.30 Uhr an der Mittleren Bahnhofstrasse auf einen Parkplatz fahren und bog links ab. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit einem 32-jährigen E-Bike-Lenker, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte.