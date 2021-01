lachen E-Bike-Fahrer bei Kollision mit Auto lebensbedrohlich verletzt Bei einem Zusammenstoss mit einem Auto hat sich ein 32-jähriger E-Bike-Fahrer schwerste Verletzungen zugezogen. Der Unfallhergang ist unklar – die Kantonspolizei Schwyz sucht Zeugen. 22.01.2021, 15.42 Uhr

Der E-Bike-Fahrer prallte beim Unfall gegen die Frontscheibe der Autos. Bild: Kapo Schwyz (Lachen, 21. Januar 2020)

(zim) Am Donnerstagabend, 21. Januar, 18.30 Uhr, ist ein E-Bike-Fahrer an der Mittleren Bahnhofstrasse in Lachen mit einem Auto kollidiert. Dabei erlitt der 32-jährige Mann lebensbedrohliche Verletzungen, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte. Der Verunfallte musste mit dem Rettungsdienst in eine ausserkantonale Spezialklinik überführt werden.