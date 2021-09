Lachen Lieferwagen bleibt in Unterführung stecken Am Montagabend blieb ein Lieferwagen in der Auhof-Unterführung in Lachen stecken. Das hat schon bald Tradition. 07.09.2021, 20.30 Uhr

Der Lieferwagen in der Auhof-Unterführung. Bild: Kapo Schwyz

Mit diesem «Fahr- oder Schätzfehler» ist der Chauffeur nicht alleine. Er reiht sich in der langen Liste der Fahrer ein, die die Höhe ihres Lieferwagens falsch eingeschätzt haben und mitten in der Unterführung stecken geblieben sind. Bereits kurz nach der Erstellung der Unterführung blieb der Erste stecken. Wie viele es seither waren, ist nicht bekannt. Aber es waren viele, wie es vor Ort heisst.

Insofern wussten die Männer der Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon und der Feuerwehr Lachen wohl auch ganz genau am Montagabend, was es zu tun gab. Am Ende war die Unterführung jedenfalls wieder frei – bis zum nächsten Lieferwagen-Debakel.

Dem unverletzt gebliebenen Fahrer des am Montagabend stecken gebliebenen Mietwagens wird ein solcher «Unfall» wohl nicht noch einmal passieren. So oder so dürfte es für ihn eine weitaus teurere Fahrt geworden sein, als angenommen. (asz/Bote der Urschweiz)