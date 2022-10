Lachen: Drei Redner blitzen vor Bundesgericht ab

Lachen Nach Strafverfahren wegen fehlender Masken an Coronademo: Drei Redner blitzen vor Bundesgericht ab Sie hatten erfolglos nach eingestellten Strafverfahren Entschädigungen und Genugtuungen gefordert – in einem Fall muss das Schwyzer Kantonsgericht aber nochmals über die Bücher. Ruggero Vercellone Jetzt kommentieren 05.10.2022, 13.27 Uhr

Sieben Rednerinnen und Render waren am 21. November 2020 in Lachen zu hören. Bild: Archiv/hrr

Sieben Redner sprachen am 21. November 2020 auf dem Raffplatz in Lachen an einer Kundgebung gegen die Covid-Massnahmen vor rund 1000 Zuhörenden. Nebst den Prominenten, Pirmin Schwander (Nationalrat) und Komiker Andreas Thiel, sprachen auch weitere, nicht prominente Personen. Gegen vier von ihnen wurden Strafverfahren eröffnet, weil sie keine Masken getragen hatten. Wenige Monate später wurden die Verfahren eingestellt, weil die betroffenen Redner über ärztliche Atteste verfügten, die sie vom Tragen einer Gesichtsmaske dispensierten.

Die zwei Frauen und zwei Männer verlangten deshalb vom Staat Entschädigungen und Genugtuungen von je mehreren Tausend Franken. Auf Entschädigungen hätten sie Anspruch, weil sie Anwälte hätten herbeiziehen müssen, Genugtuungen verlangten sie, weil sie wegen der Medienberichterstattung kriminalisiert worden seien, argumentierten sie. Die vier Redner blitzten aber vor dem Kantonsgericht ab, weshalb sie die Sache nach Lausanne ans Bundesgericht zogen.

In einem Fall muss das Kantonsgericht über die Bücher

Zwei Redner und eine Rednerin drangen aber vor Bundesgericht nicht durch, wie aus den am Montag veröffentlichten vier Urteilen hervorgeht. Die Lausanner Richter kamen im Wesentlichen zum Schluss, dass ein Herbeiziehen eines Rechtsanwaltes nicht nötig gewesen wäre. Der Fall sei nämlich juristisch nicht kompliziert gewesen, nachdem sie davon hätten ausgehen können, dass sie wegen des ärztlichen Attestes nicht verurteilt würden. Also könnten sie auch keine Entschädigungen verlangen.

Auch für die Forderungen von Genugtuungen gebe es keine Gründe. Die vier Beschwerdeführenden seien in den Medien kaum genannt worden. Zudem sei die Berichterstattung neutral gehalten gewesen und stelle keine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse der Beschwerdeführenden dar. Anstatt die verlangten Gelder zu erhalten, haben die drei nun die Gerichtskosten von je 3000 Franken zu bezahlen.

Im Fall einer Lehrperson, die nach der Kundgebung von der Schulbehörde entlassen worden war, kam das Bundesgericht zu einem anderen Urteil. Es sei von der Vorinstanz zu wenig abgeklärt worden, ob der Herbeizug eines Rechtsanwalts als Folge der drohenden Entlassung nicht doch angebracht gewesen sei. Ebenso verhalte es sich in diesem Fall mit der Genugtuung. So müsse die Vorinstanz näher abklären, ob die Kündigung nur aufgrund der Teilnahme an der Kundgebung in Lachen erfolgt sei. Der Kanton Schwyz hat in diesem teilobsiegenden Fall der Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren 2000 Franken zu bezahlen.

Hinweis: Urteile 6B_1280/2021, 6B_1281/2021, 6B_1282/2021 und 6B_1283/2021, alle vom 7. September 2022.

