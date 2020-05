Lachen: Neulenker wegen Lärmbelästigung angezeigt In Lachen war ein schnelles und vor allem lautes Auto von der Kantonspolizei Schwyz angehalten worden. Die beiden 18-Jährigen, die mit dem Auto unterwegs waren, müssen sich wegen Verursachens von unnötigem Lärm verantworten. 05.05.2020, 16.57 Uhr

(zim) Am Sonntagnachmittag, 3. Mai, konnte die Kantonspolizei Schwyz in Lachen gegen 15.30 Uhr ein Auto anhalten, welches negativ aufgefallen war. Bei der Kontrolle zeigte sich laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz, dass zwei 18-Jährige am Sonntagnachmittag mit übermässigen Beschleunigungen und Fahren mit überhöhten Drehzahlen mit diesem Fahrzeug unterwegs waren.