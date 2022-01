Lachen SZ: Sportflugzeug landet im Obersee – Pilot unverletzt

Interview Plötzlich waren die Gepäckstücke in Ruanda – so erlebte EVZ-Stürmer Dario Allenspach turbulente Tage bei der abgebrochenen U20-WM

Der 19-jährige Dario Allenspach blickt mit gemischten Gefühlen auf das internationale Hockeyturnier in Kanada zurück. Beim EV Zug will er sich in die ersten zwei Linien vorkämpfen.