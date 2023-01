Lachen: Töff stürzt auf Bub und verletzt ihn leicht

Lachen Töff stürzt auf Kind – Siebenjähriger leicht verletzt In Lachen ist es zu einem Verkehrsunfall mit einem Töfffahrer und einem siebenjährigen Bub gekommen. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. 31.01.2023, 16.44 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Lachen ist ein siebenjähriger Bub leicht verletzt worden. Ein Töfffahrer verlor bei einem Manöver die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge stürzte der Töff auf den Bub. Nachdem sich der Töfffahrer beim Verletzten entschuldigt hatte, setzte er die Fahrt in unbekannte Richtung fort.