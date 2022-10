Lachen Urban Golf am Raff-Denkmal: «Das ist Missbrauch und zeugt von Respektlosigkeit» Lachen hat seit Juli eine Freizeitattraktion mehr: Urban Golf. Nun wehrt sich die Joachim-Raff-Gesellschaft dagegen, dass das Denkmal zu Ehren des Komponisten als Ziel missbraucht wird. Hans-Ruedi Rüegsegger Jetzt kommentieren 04.10.2022, 08.56 Uhr

Stein des Anstosses: Das Kunstwerk am Seeplatz, das an den Lachner Komponisten Joachim Raff erinnert. Bild: PD

Seit rund zwei Monaten kann in Lachen Urban Golf gespielt werden. Ziele sind aber nicht wie beim «richtigen» Golf oder beim Minigolf Löcher, sondern markierte Elemente wie Bäume, Sitzbänke oder Abfallkübel – aber auch das Kunstwerk am Seeplatz, das an den Lachner Komponisten Joachim Raff erinnert.