Lachen Velofahrer wurde beim Überqueren eines Fussgängerstreifens von Auto angefahren Auf der Oberdorfstrasse in Lachen ist ein Velofahrer bei einem Unfall mittelschwer verletzt worden. Er wurde ins Spital transportiert. Roger Rüegger 16.12.2020, 11.25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Lachen ist ein 43-jähriger Velofahrer verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwochmorgen mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstagnachmittag, 15. Dezember 2020, auf der Oberdorfstrasse.