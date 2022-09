Landwirtschaft Einsiedler Viehausstellung begeistert mit 905 Tieren In Einsiedeln präsentierten die Bauern am Dienstag auf der Brüelwiese ihre schönsten Kühe und Ziegen. Alain Hospenthal Jetzt kommentieren 28.09.2022, 10.04 Uhr

Video: Alain Hospenthal

Unter wolkenverhangenem Himmel und bei einem lebhaften Wetterspiel mit Regen, Wind und kurzen Abschnitten mit Sonnenschein fand am Dienstag die Einsiedler Viehausstellung direkt neben dem Kloster statt. Der Anlass steht für viel Tradition und geniesst in der Bevölkerung entsprechend einen hohen kulturellen Stellenwert.

Er ist ein Treffpunkt, an dem sich die bäuerliche Bevölkerung trifft, austauscht und vernetzt. Aber auch für die nicht landwirtschaftlichen Besucher und Besucherinnen bot die diesjährige Viehausstellung nicht alltägliche Einblicke in die Anliegen der Bauern und ihre Lebensweise.

Die schönsten Tiere werden dem Publikum im Ring präsentiert

Trotz der widrigen Wetterbedingungen war die diesjährige Viehausstellung in Einsiedeln wiederum ein Publikumsmagnet. Zu gewinnen gab es heuer wieder Auszeichnungen in verschiedensten Kategorien. So wurden beispielsweise bei den OB Kühen, also beim Original Schweizer Braunvieh, die Kategorien OB Kühe trocken, OB Erstmelkkühe und OB Kühe in der 2. bis 6. Laktation gekürt. Die Entscheidungsfindung war für die Preisrichter wiederum kein leichtes Unterfangen. Die Bewertung der einzelnen Tiere findet nach strengen und klaren Richtlinien statt, und entsprechend sind die Argusaugen der Experten gefordert.

Nach der Vergabe der Ränge wurden die jeweils schönsten Tiere im Ring vorgeführt und deren Rangierung von den verantwortlichen Experten aufgrund anatomisch vorliegender Kriterien gegenüber dem Publikum veranschaulicht und begründet. Bei der Bewertung von Kühen begutachten die Experten insbesondere das Euter, das als das wichtigste anatomische Merkmal angesehen wird. So sollte dieses möglichst prall und drüsig sein, denn gerade die Drüsigkeit spricht für Produktion und Leistung.

Die jeweils schönsten Tiere wurden im Ring dem Publikum vorgeführt. Bild. Alain Hospenthal

Die Bewertung der einzelnen Tiere unterliegt strengen Richtlinien

Aber auch der Rahmen wird begutachtet, also der ganze Rippenbereich zwischen Hinterteil und Kopf. Dieser sollte möglichst gerade verlaufen, und die Rippenwölbung sollte schräg sein, sodass die Kuh viel Bauchraum aufweist. Weitere Kriterien sind das Becken oder das Fundament, also der Winkel des hinteren Sprunggelenks. Aber auch der Gang und die allgemeine Ausstrahlung der Kuh sind massgeblich für eine gute Bewertung mitentscheidend.

Ganz ähnlich sei die Bewertungsgrundlage bei den Ziegen, so Peter Abegg, kantonaler Geissexperte.

«Wir schauen bei den Ziegen die gleichen vier Positionen an wie bei den Kühen.»

Man achte aber auch auf den Rassestandard, also das Haarkleid und die Farbe. «Speziell in Einsiedeln ist, dass wir bei den Ziegen ebenfalls eine Misswahl durchführen, bei der die schönste Ziege ihrer Rasse gewählt wird», bestätigt Abegg.

Insgesamt wurden 905 Tiere aufgeführt und 271 Kränze vergeben

Anschliessend an die Wettbewerbe nahmen sämtliche Tiere an der Parade durch das Dorf Einsiedeln teil. Auch hier war viel Können gefragt, denn einen störrischen Geissbock oder gar einen Stier am Strick durch die von Publikum gesäumte Strasse zu führen, erfordert viel Erfahrung und Gefühl, insbesondere auf nass-glitschigem Untergrund.

An der diesjährigen Viehausstellung in Einsiedeln wurden insgesamt 905 Tiere aufgeführt, davon 751 in der Kategorie Grossvieh und 154 beim Kleinvieh. Vergeben wurden beim Grossvieh 216 Kränze. Beim Kleinvieh waren es 55.

