Schwyz: Immer weniger Bauern, dafür grössere Betriebe

Landwirtschaft Im Kanton Schwyz gibt es immer weniger Bauern, dafür grössere Betriebe Innerhalb von zwölf Jahren wurden im Kanton Schwyz 238 Landwirtschaftsbetriebe eingestellt. Ernst Immoos Jetzt kommentieren 21.12.2022, 08.11 Uhr

Vieh und eine gepflegte Landschaft: Schwyz hat noch beides. Bild: Ernst Immoos

Der Strukturwandel lässt die Schweizer Landwirtschaft schrumpfen. 2021 sank die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe um 499 Einheiten auf noch 48 864 Betriebe. Der Kanton Schwyz wurde da nicht verschont, machten doch in diesem Jahr 28 Bauernbetriebe dicht. Damit zählt Schwyz noch 1541 solche Unternehmen.

Bei der Betriebsstrukturerhebung 2022 fällt auf, dass trotz weniger Bauern der Tierbestand und die Nutzfläche zugenommen haben. Mit 43 304 Stück Rindvieh stieg die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 171 Tiere an. Ähnliches stellt man bei der Schweinehaltung fest: Dort wuchs der Bestand um 320 auf 18 933 Schweine an. Gehalten werden zudem mehr Pferde, Schafe, Ziegen, Hirsche, Lamas und Alpakas. Eine leichte Einbusse musste lediglich die Geflügelhaltung in Kauf nehmen. Der Durchschnitt der landwirtschaftlichen Nutzfläche stieg ebenfalls um 0,32 ha an.

Überleben nur noch grosse Bauernbetriebe?

Innerhalb von zwölf Jahren gaben nicht weniger als 217 Rindviehhalter ihre Betriebe auf. Nicht immer erfolgen die Betriebsaufgaben altersbedingt oder wegen Nachwuchsproblemen. Oft sind es eben auch Kleinbetriebe ohne Direktzahlungen, die keine Zukunftsaussichten mehr haben (siehe Interview). Wenn es solche Betriebe «erwischt», werden Nutzflächen frei, welche von anderen Betrieben übernommen werden und die somit auch mehr Tiere halten können. Um dem Strukturwandel erfolgreich zu begegnen, sind in einem Konzept der Schwyzer Land- und Ernährungswirtschaft verschiedene Ziele definiert.

Betriebsaufgaben in den letzten zwölf Jahren im Kanton Schwyz 2022: 28

2021: 4

2020: 14

2019: 18

2018: 24

2017: 13

2016:21

2015: 42

2014: 29

2013: 23

2012: 5

2011: 17

2021 war mit nur vier Betriebsaufgaben ein Sonderjahr

Armin Meier, Abteilungsleiter Agrarmassnahmen. Bild: PD

Armin Meyer, Abteilungsleiter Agrarmassnahmen, spricht über aktuelle Fragen aus der Landwirtschaft:

Gemäss Erhebungen wurden innerhalb von zwölf Jahren 238 Schwyzer Landwirtschaftsbetriebe aufgegeben – 2022 mit 28 Aufgaben am drittmeisten in dieser Zeitspanne. Worauf ist dies zurückzuführen?

Bei den Direktzahlungsbetrieben ist die Abnahme ziemlich gleichmässig über die vergangenen Jahre verteilt – zwischen zehn und zwanzig Betriebe pro Jahr. Nur im Jahr 2021 ist die Abnahme mit vier Betrieben geringer. Eine Erklärung dafür haben wir nicht.

Die Anzahl Kleinbetriebe ohne Direktzahlungen ist relativ konstant, einzig 2022 haben wir mit dreizehn Betrieben eine stärkere Abnahme. Die Gründe für diese Betriebsaufgaben sind nicht genauer dokumentiert.

Obwohl in dieser Zeitspanne 217 Rindviehhalter ihre Betriebe einstellten, stieg die Stückzahl an Rindvieh gar an. Wie ist das zu erklären?

Flächen der Betriebe, die aufgeben, werden von den aktiven Betrieben übernommen und ermöglichen bei Stallneubauten grössere Bestände. Aufgebende Betriebe werden auch von aktiven Betrieben übernommen und weiter als Produktionsstätte weitergeführt.

Auch flächenmässig ist der Durchschnitt sogar angestiegen. Wie kam es, dass weniger Betriebe mehr Nutzland besitzen?

Wie gesagt werden die Flächen der aufgegebenen Betriebe von den noch aktiven Betrieben übernommen und weiterbewirtschaftet. Die Betriebe werden grösser und bewirtschaften mehr Fläche. Das heisst aber nicht, dass diese Betriebe mehr Nutzland besitzen. In der Regel sind die zusätzlichen Flächen gepachtet.

Wie schätzen Sie die Zukunftsaussichten in der Schwyzer Landwirtschaft ein?

Der Strukturwandel – Abnahme der Betriebe und Zunahme von Betriebsgrösse, Fläche und Tieren – ist im Kanton Schwyz eher geringer als im schweizerischen Durchschnitt. Die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen sind auch eher unterdurchschnittlich. Im Konzept der Schwyzer Land- und Ernährungswirtschaft sind deshalb unter anderen folgende Ziele definiert: Befähigung der Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter in den Bereichen Unternehmensführung, Betriebswirtschaft, Innovation und ressourcenschonende Bewirtschaftung zur Stärkung des produktionstechnischen und unternehmerischen Know-hows.

Weiter soll die Struktur- und Einkommensentwicklung zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Schwyzer Landwirtschaftsbetriebe unterstützt werden. Erhaltung und Erhöhung der Wertschöpfung durch gemeinschaftliche Verarbeitung und Vermarktung sind weitere Ziele, ebenso die Förderung naturnaher und ressourcenschonender Produktionssysteme. Und auch der administrative Aufwand soll verringert werden.

