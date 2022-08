Landwirtschaft Schwyzer Viehmarkt reagiert kaum auf Trockenheit Die dramatisch klingenden Meldungen über eine «Jahrhunderttrockenheit» können für unsere Region stark relativiert werden. Das verdeutlicht eine Nachfrage auf dem Sekretariat des Bauernverbandes des Kantons Schwyz. Franz Steinegger Jetzt kommentieren 25.08.2022, 08.00 Uhr

Szene aus der Viehvermarktungshalle in Rothenthurm. Bild: Archiv Bote der Urschweiz

Dank der sporadisch auftretenden Gewitter fehle der Landwirtschaft «weniger als ein Grasschnitt», erklärt Bauernsekretär Franz Philipp. Es sei nicht mit einer Futterknappheit für den Winter zu rechnen. Allerdings gebe es regionale Unterschiede: Am stärksten zu leiden haben Betriebe mit flachgründigen Südhängen wie beispielsweise am Urmiberg.

Aufgrund des ordentlichen Graswuchses wird am hiesigen Viehmarkt auch nicht mehr Vieh verkauft als in den Vorjahren. Im Gegenteil: An den drei Schlachtviehmärkten zwischen 25. Juli und 22. August in der Viehvermarktungshalle in Rothenthurm wurden 291 Tiere angeboten. In der gleichen Periode des Vorjahres waren es 426, 30 Prozent mehr.

Auch das Angebot auf dem Nutzviehmarkt ist klein. Proviande, die Vermarktungsorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft, habe aufgerufen, «zurückhaltend bei der Auffuhr zu sein, denn aus den Trockengebieten im Welschland und aus dem Baselgebiet werden derzeit Notverkäufe getätigt», begründet Franz Philipp die rückläufige Auffuhr auf dem hiesigen Markt. «Unsere Bauern reagieren preissensibel, weil in anderen Gebieten mehr Tiere auf den Markt kommen. Das zeigt im Umkehrschluss, dass bei uns genügend Futter vorhanden ist.»

Aufgrund des Überangebotes aus den Trockengebieten tendieren die Schlachtviehpreise nach unten. Der Kilopreis für Lebendgewicht ist von 4.60 Franken auf 4.40 Franken gesunken. Zum Vergleich: Im Trockenjahr 2018 sank er innert gleicher Frist um 35 Rappen.

