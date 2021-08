Camping: 16-Jährige baut Wohnwagen im Miniatur-Format.

Lauerz 16-Jährige baut Veloanhänger zu Miniatur-Wohnwagen um Alisha Helbling baut einen Wohnwagen. Dieser dient als äusserst komfortable Hundehütte für Bengy. Melanie Schnider 20.08.2021, 13.51 Uhr

Alisha Helbling kann ihren selbst gebauten Mini-Wohnwagen nicht nur als Anhänger ans Töffli binden und losfahren. Der winzige Wohnwagen dient auch als Hütte für ihren Hund Bengy. Bild: Melanie Schnider

Miniatur-Ausgaben eines Objekts sind nicht selten unglückliche Nachahmungen eines Originals. Nicht so im Falle von Alisha Helbling: Aus einem alten Veloanhänger baute sie einen XXS-Wohnwagen. Und dieser ist beinahe so gut ausgerüstet wie ein echtes, grosses Wohnmobil. So verfügt Alisha Helblings kleiner Wohnwagen über eine elektrische Lichtquelle und einen Wassertank mit Wasserhahn und Wasserpumpe. Bemalt ist es mit schneeweisser Autolackfarbe.

Schnallt Alisha Helbling ihren Miniatur-Wohnwagen an ihr Mofa, kann sie mit diesem wie mit einem echten Wohnwagen Ausflüge machen. Doch nicht nur die einzelnen Bestandteile des extrakleinen Wohnwagens der Lauerzerin sind qualitativ sehr hochwertig, sondern auch ihre komplexen Arbeitsschritte.

Der winzige Wohnwagen sollte möglichst professionell werden

«Alles begann mit einem alten, grünen Veloanhänger aus Metall», sagt Alisha Helbling. «Dieser diente mir als Ausgangsobjekt.» Nachdem sie ihre Idee aufgezeichnet hatte, halfen ihr ihre Grosseltern, diese im CAD-Programm, einer Planungssoftware, zu programmieren. «Ich wollte meinen winzigen Wohnwagen so professionell wie möglich bauen und war deshalb so dankbar für ihre fachkundige Hilfe», meint sie lächelnd.

Nachdem die 16-Jährige den Anhänger durch Schweiss- und Schleifarbeiten angepasst, die Schablonen aus dem CAD-Programm ausgedruckt und die entsprechenden Teile aus Holz mit einer Stichsäge ausgesägt hatte, konnte sie mit dem Zusammenbau der Einzelteile beginnen. Alisha Helbling wirkt im Gespräch mit dem «Boten» wie eine kompetente Nachwuchs-Wohnwagen- Bauerin, als sie fortfährt: «Dann plante ich das Elektrische mithilfe eines Kabelbaums sowie einer zirkulierenden Wasserversorgung und setzte beides ein.» Dann folgten das Aufsetzen des Aluminiumdachs und das Bemalen. Alisha Helbling strahlt während ihrer Ausführungen übers ganze Gesicht.

«Ich möchte gerne im Caravan Center Ibach arbeiten»

Was bewegte die Jugendliche, einen Mini-Wohnwagen zu bauen? Der ursprüngliche Beweggrund für ihr Projekt war ihre Abschlussarbeit in der dritten Oberstufe der Mittelpunktschule MPS in Steinen. Doch schon bald war Alisha Helbling von ihrem Vorhaben wie besessen. «Ich arbeitete in jeder freien Minute daran», erzählt sie. Hinter dieser grossen Begeisterung steht nicht nur ihre Passion für das Campen mit der Familie, sondern auch ihr Berufswunsch. «Nach meiner Lehre als Fachfrau Betriebsunterhalt möchte ich gerne im Caravan Center in Ibach arbeiten», sagt Alisha Helbling. Diese Zukunftsvorstellung hätte sie inspiriert, bereits jetzt einen Wohnwagen zu bauen.

Die Leidenschaft für Wohnmobile und Wohnwagen hat die Jugendliche wohl im Blut, denn ihr Vater Philippe Helbling ist Geschäftsführer des Caravan Centers. «Mein grösster Traum ist es, dieses später übernehmen zu dürfen», verrät sie. Doch momentan kurvt sie noch mit ihrem kleinen Wohnmobil durch die Gegend. «Alle staunten über meinen Mini-Wohnwagen», sagt Ali­sha Helbling stolz. «Es ist ein grossartiges Gefühl, wenn ich am Brunner Quai entlangfahre und alle meinem kleinen Gefährt nachschauen.» Der Mini- Wohnwagen fährt auf jeder Tour wie ein Kinderveloanhänger mit. Wieder zu Hause angekommen, dient Alisha Helblings kleiner Wohnwagen als äusserst komfortable Hundehütte.