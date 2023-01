Lauerz Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Autos: Zwei 17-Jährige auf frischer Tat ertappt Die Kantonspolizei hat am Neujahrstag zwei Jugendliche festgenommen, die in unverschlossene Fahrzeuge einbrachen. Zusammen mit fünf weiteren Männern sollen sie mehrere Diebstähle begangen haben. 11.01.2023, 08.49 Uhr

Am Neujahrstag versuchten zwei 17-Jährige in einem Wohnquartier in Lauerz, unverschlossene Autos nach Gegenständen zu durchsuchen. Dabei wurden die beiden Jugendlichen aus Tunesien und Marokko von einem Polizisten in seiner Freizeit beobachtet, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung schreibt. Die verständigte Polizei nahm die beiden kurz darauf für weitere Abklärungen fest.

Aufgrund der Ermittlungen werden die beiden Jugendlichen zusammen mit fünf Männern aus Tunesien, Algerien und Marokko im Alter zwischen 17 und 35 Jahren beschuldigt, in den vergangenen Monaten mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen im Raum Innerschwyz begangen zu haben, heisst es in der Mitteilung weiter. Sie hätten in verschiedener Zusammensetzung jeweils Bargeld und persönliche Gegenstände im Wert von mehreren tausend Franken entwendet. Alle Beschuldigten müssen sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz verantworten. (tos)

Die Kantonspolizei Schwyz rät: Schliessen Sie Ihr Fahrzeug immer ab, auch wenn Sie nur kurz weg sind.



Lassen Sie keine wertvollen Gegenstände sichtbar im Auto zurück.



Lassen Sie keinen Ersatzschlüssel im Fahrzeug liegen.



Verstauen Sie Ihre Einkäufe im Kofferraum.