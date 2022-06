Willkür auf dem Bauamt in Lauerz

Lauerz Willkür auf dem Bauamt: Baugesuch grundlos und mit Formfehlern abgewiesen Ein Baugesuch wurde nicht bewilligt – grundlos und dann auch noch mit mehreren Formfehlern. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeindeverwaltung in Lauerz, in der sich auch die Bauverwaltung befindet. Neben dem alten Gebäude rechts ist das neue Verwaltungsgebäude bereits erstellt. Bild: Andreas Seeholzer

2021 hat eine Lauerzer Bauherrschaft ein Baugesuch für die Anpassung der Umgebungsgestaltung ihrer Liegenschaft in der Wohnzone 3 Geschosse (W3) eingereicht. «Was wir als pflichtbewusste Bürger mit der Lauerzer Behörde erlebten, grenzt an eine Frechheit», teilt Bauherr Thomas Ulrich dem «Boten» in einem Schreiben mit. Die Lauerzer Baukommission wie auch die kantonale Baugesuchszentrale hatten keine Einwände gegen die geplante Erneuerung und Erweiterung eines Holzrostes, einer Holzkonstruktion und einer Mauer. Dennoch hat die damalige Gemeindepräsidentin die Bewilligung nicht erteilt – per Präsidialentscheid.

Es seien Baulinien und der Grundgedanke des Gestaltungsplans nicht eingehalten worden, hiess es im Präsidialentscheid, weshalb das Baugesuch nicht genüge. Der Entscheid der Gemeindepräsidentin wurde der Bauherrschaft erst nach fünf Monaten und mehrmaligem Nachfragen zugestellt. Weder die Gemeindepräsidentin noch der damals tätige Gemeindeschreiber sind heute noch für die Gemeinde Lauerz tätig.

Mehrere Formfehler und keine Begründung

Die Bauherren gelangten mit einer Beschwerde an den Regierungsrat, welche dieser guthiess. «Die Gemeindepräsidentin hat die Baubewilligung verweigert, obwohl die Baukommission Lauerz das Gesuch für bewilligungsfähig befunden hatte», heisst es im Entscheid der Regierung. Auch gehe aus den Akten nicht hervor, welche Gründe die Gemeindepräsidentin dazu bewogen hätten, die Bewilligung zu verweigern. Es fehle «komplett» eine Subsumtion, was heisst, dass die Präsi­di­al- verfügung der Begründungspflicht nicht nachgekommen sei. «Ohne diese Begründung ist auch dem Regierungsrat schleierhaft, von welchen Überlegungen sich die Gemeindepräsidentin bei ihrem Entscheid leiten liess.» Sie habe nicht nur die Begründungspflicht, sondern auch den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Der durch «diese schwerwiegende Gehörsverletzung» entstandene Rechtsmangel könne nicht überwunden werden.

Die Schwyzer Regierung konnte auch nicht erschliessen, warum es überhaupt zu einem Präsidialentscheid gekommen ist, denn eigentlich ist der Gemeinderat Instanz für Baubewilligungen. Zusammenfassend schreibt die Regierung, dass die Abweisung des Baugesuchs mehrere Formfehler aufweise und unzureichend begründet sei. Das Baugesuch wurde an die Gemeinde zur Neubeurteilung zurückgewiesen.

Bewilligung ist nun rechtskräftig

Solche Manöver würden mit Steuergeldern durchgeführt, schreibt Bauherr Ulrich. In den Lauerzer Behörden gebe es vermutlich Personen, die sich für die Interessen anderer einsetzten, statt nach den gesetzlichen Grundlagen zu entscheiden. «So erstaunt mich auch das ganze Politdrama in Lauerz nicht», so Ulrich. Ende April hat er die Baubewilligung erhalten, sie ist nun rechtskräftig.

