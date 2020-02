Liliane Kistler ist neue Vorsteherin des Schwyzer Amts für Justizvollzug Liliane Kistler ist neue Vorsteherin des Amts für Justizvollzug im Kanton Schwyz. Sie tritt die Nachfolge von Jacqueline Wilson an, die im November nach nur einem Jahr im Amt zurückgetreten war. 13.02.2020, 11.55 Uhr

Liliane Kistler Bild: PD

(sda) Liliane Kistler ist neue Vorsteherin des Amts für Justizvollzug im Kanton Schwyz. Sie übernimmt die Amtsleitung am 1. Mai 2020, wie die Schwyzer Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Die in Siebnen wohnhafte 51-jährige Juristin war unter anderem beim Amt für Justizvollzug im Kanton Zürich tätig und hatte verschiedene Lehraufträge inne. Sie tritt die Nachfolge von Jacqueline Wilson an, die im November nach nur einem Jahr im Amt zurückgetreten war.